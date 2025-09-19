¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤¬¸ì¤ë¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ì´¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦°Õ»×
¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤¬¡¢Á´19¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFANDOM¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÎÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î²¦Æ»¤òïèÊâ¤¹¤ë°Õ»Ö¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î»ÈÌ¿¤òÃ´¤¦³Ð¸ç¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³Î¿®¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤¿¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£º£¤Î4¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÀª¤¤¤ò¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
¡¼º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´19¶Ê¤ò´Ó¤¯1ËÜ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ØFANDOM¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê³Ë¿´¤á¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀãÂ¼¤ê¤ó¡ÊG¡¦Vo¡Ë¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤¬È¾Ê¬°Ê¾å·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤í¤½¤í¥¿¥¤¥È¥ë·è¤á¤Ê¤¤ã¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤È¤³¤ì¤«¤é½ñ¤¤¿¤¤¶Ê¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Î¶Ç·²ð¤¬¡ØFANDOM¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¡£²¶¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤â1ËÜ¤ÎÂÀ¤¤Ãì¤¬ÄÌ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¯¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤â¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÎÓÎ¶Ç·²ð¡ÊDr¡Ë¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢Âç¤¤Ê³µÇ°¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØFANDOM¡Ù¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ëÀ¤³¦¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦ÆüËÜÃæ¤¬¡ØFANDOM¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØFANDOM¡Ù¤Î¡ÉDOM¡É¥À¥à¤Ã¤Æ¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¥É¡¼¥à¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ì¸»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌ´¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥É¡¼¥à¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ØFANDOM¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥¡¼¤ó¤È¤¤Æ¡£
¤½¤é¥µ¥ó¥À¡¼¡ÊG¡Ë¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤Á¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ØFANDOM¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ç®¶¸Åª¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤²¤¨¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹»þ¡¢¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ´§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤éÏÃ¤Ë¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢Ã¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢É¬Á³Åª¤ËÃ¯¤«¤Î¸÷¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸õÊä¤¬½Ð¤¿»þ¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸÷¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¼¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥°¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§¤É¤³¤«¤é¤¤¤Ä½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ý¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Îµß¤¤¤È¤«¡¢´ó¤êÅº¤¦¾ì½ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¸÷¤Ç¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡×¤â¡¢°Å¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¸÷¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¡£ÆüÃæ¤ËÀ±¤ÏÃµ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Î¸÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£¤«¤é»×¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¸÷¤òÃæ¿´¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤é¡§¤¿¤·¤«¤Ëº£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤ê¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÖHEART BEAT¡×¤Ë¡Ò·¯¤Ï¸÷¤ÇËÍ¤Ï±Æ¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤ê¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¸÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ê¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ç¡¢¡Ö¼çÌò¤Ï·¯¤¿¤Á¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¡¢¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤Î²»³Ú¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç´°Á´¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¼¤Ç¤«¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢¸÷¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ç¤«¤½¡ÊB¡Ë¡§³µÇ°¤È¤·¤ÆÃê¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤Æ¤ë¸÷¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸÷¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¸÷¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤ËÅù¤·¤¯¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬ÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼Àè¤Û¤É¡¢ÀãÂ¼¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÒËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÎÞ¤ò»ý¤Ã¤¿ ·¯¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¤¦¤è¡Ó¤ÈÀÀ¤¦¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ä»ÈÌ¿¤ò¼¨¤¹ÞÕ¿È¤Î°ì¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀãÂ¼¡§¼«Ê¬¤¬¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤²»³Ú¤Ëµß¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ýµ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Î»þ¤Ë²»³Ú¤¬»É¤µ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï»÷¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀãÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀãÂ¼¡§¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò²áÅÙ¤Ë¹¶¤á¤¹¤®¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¤ê¤À¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎôÅù´¶¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀãÂ¼¤ê¤ó
¡¼ÀãÂ¼¤µ¤ó¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀãÂ¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¶Ê¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¶Ê¤Ï¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀãÂ¼¡§Î¶Ç·²ð¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤È²¶¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤òÃµ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉÏÃ¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¸÷¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢2¿Í¤Î¤É¤Î¶Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡Ö¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢´û¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤Î²Î¡¢ÌóÂ«¤Î²Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤«¤½¡§¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤ê¤ó·¯¤Ã¤Ý¤µ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ê¤ó·¯Àá¤¬¤¹¤´¤¤½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢¤ê¤ó·¯¤¬ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î»ì¤È¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤«¤½
¡¼ÌîÊë¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤«¤½¤µ¤ó¤¬»×¤¦ÀãÂ¼¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ç¤«¤½¡§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤À¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤È¤«È¯ÁÛ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢°ì¿Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤¿²¿¤«¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ê¤ó·¯¤Ã¤Ý¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¼À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È²Î¤¦²Î¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢°¦¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ò·¯¡Ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ë¿¼¤¯½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀãÂ¼¡§°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Î½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¿Í´ÖÃ¯¤·¤â°ì¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀãÂ¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖHEART BEAT¡×¡¢º£ºî¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÀ³Î¤Ë²¦Æ»¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ë¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥¢¥ó¥»¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÞÕ¿È¤Î³Ú¶Ê¤¬¿ôÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¾¡Éé¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¦Æ»¤Î¡¢¥¢¥ó¥»¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥í¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎÓ¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥»¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë2025Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤¹¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢Ã¯¤Î¼ê¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥»¥àÅª¤Ê¶Ê¤¬¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢±³¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬»à¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¸÷»¶¤é¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¼ÀãÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀãÂ¼¡§ËÍ¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î´î¤Ó¤äËþÂ´¶¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢SNS¤Ç¤¤¤¤¤Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÉôÊ¬¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²¦Æ»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÊñ¤ß±£¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÝµ¤ÎÉôÊ¬¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤òÊñ¤ß±£¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤Æ¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼å¤¤ÉôÊ¬¤âÀµÄ¾¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤ë¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ²¦Æ»¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼º£¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ÀãÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë´°Á´Ìµ·ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´°Á´Ìµ·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤â¶¦Í¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ØFANDOM¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â²þ¤á¤ÆÇ¼ÆÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÀãÂ¼¡§¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¶¤¬Æ£·¯¡ÊBUMP OF CHICKEN¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓÎ¶Ç·²ð
¡¼Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·¯¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§NHK¤Î¡Ö18º×¡×¤ËBUMP¤¬½Ð¤¿»þ¡¢1000¿Í¤Î»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö5¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¡ØFANDOM¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤½¤é¤µ¤ó¡¢¤Ç¤«¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤é¡§ËÍ¡¢²´éÚ¹¥¤¤Ê¤ó¤¹¤è¡£²´éÚ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµù»Õ¤µ¤ó¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¼Õ¤·¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¶á¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤é¥µ¥ó¥À¡¼
¡¼¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤«¤½¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤«¤½¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Î²¶¤¬Æ´¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤ã¤Ð¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Á³¥À¥á¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¾À¸¤ò²áµî¤Î²¶¤ËÃý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢º£ºî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¿¤ë½ê°Ê¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡£º£ºî¤À¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ü¥«¥í¤ß¤¬¤¢¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»þÂå¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£ºî¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò¤¢¤¨¤Æ¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀãÂ¼¡§¤³¤Î19¶Ê¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÂçÀ®¤ÎºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤µ¤Ã¤Î¶Ç·²ð¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²»¤«¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÇÄê³µÇ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥í¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥È¥ó¥Û゙¥³¡¼¥Õ゚
Major 1st Full Album¡ØFANDOM¡Ù
2025Ç¯9·î17ÆüÈ¯Çä
ÇÛ¿®URL¡§https://tombocoop.lnk.to/fandom
[CD+Blu-ray] ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96126/B
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD] ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96128
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://tombocoop.lnk.to/fandom_CD
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
TOMBO COOP 1st ALBUM RELEASE TOUR
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë[Âçºå] BIGCAT
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë[°¦ÃÎ] Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë[Ê¡²¬] DRUM LOGOS
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë[ËÌ³¤Æ»] cube garden
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë[Åìµþ] Zepp Haneda
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Á´¼«Í³ Á°Çä¤ê: \4,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ÅöÆü: \5,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2FºÂÀÊ»ØÄê¡ÊZepp Haneda¤Î¤ß¡Ë Á°Çä¤ê : \5,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ÅöÆü : \5,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ÀèÃåÀè¹Ô ¡ÊÀèÃå¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§6·î23Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/tombocoop/¡¡
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î¤¿¤á¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Official Site¡§https://tombocoop.com/
