¡¡ÄÌ¿®µ¡´ï¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤È¾Î¤·¤Æ20Âå¤Î½÷À­¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô

¡¡ÄÌ¿®µ¡´ïÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦È¬ÂåÏÂ»ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÏµîÇ¯6·î¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤­¤¿ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î20Âå¤Î½÷À­¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢¾¾¸Í»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¬ÂåÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÎÍÑÌÌÀÜ¤È¾Î¤·¤Æ½÷À­¤òµï¼ò²°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ½÷À­¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë