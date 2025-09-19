＜義母が盗撮写真を持ってた件＞ゾッ気持ち悪！知らないうちに娘の写真が勝手に…！？【第1話まんが】
私はアンナ。夫ショウゴ、小1の娘ネネと一緒に暮らしています。義両親はわが家からすぐのところに住んでいて、程よい距離感を保ってくれる人たち。とても良い関係を築けていると思っています。ところがある日義実家に行ってみると、思わぬものを見せられました。私はそれを見て、「なんで義母がこんなものを持っているの？」と困惑。どうやら義母も同じように困惑しているようです。私たちはひょんなことからモヤモヤを抱え込む展開になってしまいました。
私にも親切にしてくれて、ネネのことも可愛がってくれて……世間では「嫁姑問題」なんてよく聞きます。ウチはそういう心配はないし、ありがたいなと日ごろから思っています。
私は行事の度に義母にネネの写真を送っていました。
私は義母に見せられた写真を見て固まってしまいました。ネネが大きく写った写真……。私は見たことがない写真でした。
義母は同じパート先のハセガワさんからネネの写真を送ってもらったといいます。しかし、ハセガワさんは保護者会で軽く挨拶する程度の関係性です。
他の写真も見せてもらうと、学校行事のときや放課後遊びのときなど、ネネを盗撮したような写真がたくさん出てきました。
優しい義両親に恵まれて、私は幸せ者です。ところがある日、義母からネネの写真を見せられて、私は青ざめてしまいました。というのもどうやら義母は、同じパート先のハセガワさんからネネの写真を定期的にもらっているそうなのです。
私はハセガワさんがネネを撮影している事実を知らなかったのでビックリ。義母は私とハセガワさんが仲がいいとばかり思っていたそうで、義母もこのことに驚いていました。どうしてネネを勝手に撮影しているのでしょうか……気味が悪いです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
