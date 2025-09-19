備えよ、衝撃に。

傷が付いてないまっさらなスマホと過ごせる時間は、購入直後の数日しかないかもしれません。そのわずかな時間を伸ばすために欠かせないものといえば？

そう、頑丈なスマホケースです。

登場したばかりのiPhone 17シリーズも、すでにたくさんのケースが揃っています。こちらの記事ではベースモデルとなるiPhone 17対応のケースを7製品まとめました。品切れになる前に購入しておくのもアリですよ。

回転リングが快適すぎる

背面に回転式のスマホリングを備えた、TORRASのケース。リングはスマホスタンドになるという機能美っぷりで、さらにMagSafeにも対応しています。ほぼ完璧！

信頼のタフ性能

新しいiPhoneを買ったら、僕はいつもSpigenのケースを用意しています。その理由は、タフさとコスパへの信頼。ぶっちゃけ、Spigen選んどきゃ間違いないと思ってる。

ミニマムな佇まいが心地良い

折りたたみ式のスタンドでおなじみのMOFT、実はスマホケースも出してるんです。1.5mの落下を耐えつつ、レザーの手触りで高見えもヨシ。スタンドもMOFTで揃えたくなりますね〜。

見慣れたくびれは信頼の証

持ちやすさを向上させるくびれが特徴の、iFaceのスマホケース。MagSafe対応版と非対応版がありますが、ここはワイヤレス充電のことを考えてMagSafe版を推します。

薄型シルエットで軽やかに

高い衝撃性を備えつつも、シンプルなデザインで愛されているのがCASETiFY。より高い堅牢性を備えたウルトラバウンスケースは、記事執筆時点ではiPhone 17に未対応でした。遠からず対応するかも？

軍用規格を3倍クリア！

ESRのスマホケースは、なんとMIL規格を3倍上回る超耐衝撃性！ 3.3mの高さから落としても、四隅の衝撃吸収エアバッグがiPhoneを守ってくれます。

ユニークなレンズ周りのデザイン

こちらCASEKOOのスマホケースも、3.85mという高位置からの落下に耐えうる高い衝撃性能を有しています。レンズ周辺のデザインも独特で、個性を求める人にも良さげ。

紹介した7つのケースは、いずれも高い衝撃性が特徴。買ったばかりのiPhone 17を衝撃から守るためにも、ケースの用意はお早めに！