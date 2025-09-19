事故から５年の時を経て明らかになった「重大事実」…福島第一原発1号機の当直長は、運転員がイソコンを停止させたことを知らなかった

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

事故後の詳細の聞き取り調査で明らかとなったのは、イソコンの動作状況という極めて重要な情報を、事故対応の指揮をとる免震棟と現場の運転員との間で共有できていなかったという事実であった。全電源喪失という危機において、適切な対応を取れなかったのはなぜなのか。事故から5年近くを経て行われた調査によって詳らかにされた真実とは――。

事故から5年後の聞き取り調査

技術委員会は、中央制御室も免震棟もイソコンに関する知識が不足していて、イソコンについての情報が的確に中央制御室から免震棟に報告されていなかったとみていた。

事故から5年近くを経て、詳細な再調査を東京電力に求めたのは、福島第一原発事故は、1号機のイソコンの状態を把握していれば、被害を軽減できたのではないかという問題意識があったからである。

聞き取り調査の対象は、中央制御室でイソコンを操作していた複数の運転員と当直長、それに当直長とホットラインで連絡を取っていた免震棟の発電班の副班長。さらに中央卓にいる吉田に情報を伝える発電班長だった。

この聞き取り調査をまとめた東京電力の報告から浮かび上がったのが、電源喪失の際イソコンを操作していた主機操作員が、電源喪失直前にイソコンの弁を閉じていたという事実だった。

さらに近くで計器盤を確認していた当直副主任も電源が失われた時点で原子炉圧力が上昇中だったためイソコンは動いていないと認識していた。中央制御室で操作や計器確認を担当する最前線の運転員はイソコンが動いていないことを認識していたのである。では、中央制御室のリーダーである当直長はどうしていたのか。

当直長が事態を把握していなかった

当時、1、2号機の中央制御室では、総勢14人で操作にあたっていた。

小学校の教室2つ分ほどの広さの部屋のほぼ中央に当直長が座り、斜め右側前方の壁面に並ぶ計器盤と操作盤の前で、1号機担当の主機操作員がイソコンを操作していた。主機操作員と当直長の間には、当直主任が配置され、電源喪失直後、当直長は、当直主任にイソコンの動作状況を確認したが、当直主任は「わからない」と回答。当直長も当直主任も、直接、操作を担当する主機操作員にイソコンの動作状況を確認していなかったという。

一方、イソコンの操作や計器確認をしていた運転員の側もイソコンが止まっているという重要情報を積極的に報告している形跡はない。

電源喪失という危機に突入した最初期に、中央制御室では、イソコンの動作状況という極めて重要な情報をリーダーである当直長が把握できず、チーム全体として共有できていなかったのである。

経験のない危機に陥り、情報が錯綜する中で、重要な情報がリーダーに届かず、その後の事故対応を難しくさせていく。

この現象は、この後、吉田をリーダーとする免震棟でも起きている。

