3月11日、東日本大震災から15年目を迎え、列島は鎮魂の空気に包まれた。被災地ではインフラなどのハード面こそ大部分が復興した半面、人口減少やコミュニティの希薄化といったソフト面、そして福島第一原発の廃炉や周辺地域の空洞化という問題は、今なお解決の糸口が見えない。そうした現実を多くの日本人が改めて認識する日となったが、今、この歴史的災害にまつわる“作品”がSNSで猛烈な批判を浴びている。「震災の避難所をテ