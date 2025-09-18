9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、逆ナンなどを配信するYouTuber・めしあに密着。そんな彼女が逆ナンした田中圭似の30代美白イケメンとの動向をグラビアアイドル・高梨瑞樹が尾行した。

【画像】ナンパした男性とホテルに入る様子（実際の映像）

駅で逆ナンを成功させためしあは居酒屋へ。一連の流れを見ていた高梨は「なんか生々しい感じが全くないというか、すごいさっぱりしてる。見ててめっちゃ気持ちが良い。いやらしいことが起きてる感じがしてない」とコメント。

すると、めしあから「ドンキ行こって言われた笑コスプレすんません」とのLINEが入った。高梨瑞樹氏は「（田中圭似の30代美白イケメンは）あの感じで変態なんかい！」と驚きを隠せない様子。めしあと男性が現れると「来た来た！手繋いでる！早くない？もう始まってますね」と興奮気味に語った。さらに「数時間前に会った2人とは思えないよ。早いんですよ」と、その親密さに声をあげた。

ドン・キホーテから出てきた2人はホテルへ。高梨は「めっちゃ綺麗そうなとこ入っていった。ピカピカのホテルに入ってきましたね」と状況を報告。さらに近づくと、そこにはエレベーターを待つ2人の姿があった。再び、めしあから「体操服と水着とおもちゃ」「INしました」「グランピングの部屋」とのLINEが届き、高梨は「グランピングの部屋ってなんですか？（笑）いいな…なんか羨ましくなってきました」と話す。めしあのＸではこの日の出来事がリアルタイムで投稿されていた。