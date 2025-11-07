ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¡¢¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡£11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë¤ÎÂè4ÀïÆüËÜÂç²ñ¡ÊNHKÇÕ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÀµÏÂ¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¸°»³¤Ï¡¢¶¥µ»18Ç¯ÌÜ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¤­¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÈà¤ò