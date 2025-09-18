7人組アイドルグループメンバー“キス写真”流出？公式Xの投稿話題「まさかの展開」「さすが」
【モデルプレス＝2025/09/18】平日はOLとして働く7人で編成されたセルフプロデュースアイドルグループ「OLiDOL!」（おりどる）の公式X（旧Twitter）が、18日までに更新。メンバーの「彼氏とのキスプリ含むプリクラ」が流出したと投稿され、その後の“ネタばらし”が話題を呼んでいる。
【写真】デビュー直前アイドルグループ、“キス写真流出”後のネタばらし投稿
OLiDOL!は「平日はOL。週末はIDOL。」をコンセプトに、28日にデビューを控えるセルフプロデュースグループ。公式Xは17日、「【知名度F】」と題し、「OLiDOL!（おりどる！）望月 ねむ 備考：彼氏とのキスプリ含むプリクラ日時 ：2025年7月2日」と投稿。メンバーの望月が、顔を寄せ合い“彼氏”とキスをしているように見える写真や、口元を隠した“彼氏”に望月が触れるショットなど、3枚のプリクラが公開された。
同投稿は、アイドル関連の暴露情報を発信しているアカウント「DEATHDOL NOTE」を模倣しているような書き方で、見る人に強いインパクトを与えた。さらに、公式Xは「デビュー前とはいえ、ファンの皆様を混乱させてしまい申し訳ありませんでした」「明日謝罪動画あげます」と謝罪を予告。望月も自身のXで「えーんゆるして」と反応した。
しかし、翌日18日、公式Xは「この度はキスプリの流出により ご心配をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪しながらも、プリクラの相手はメンバーの「雫もぐ」が男装したものだったと公表。謝罪動画とともに、モザイクのないプリクラ画像も公開し、別投稿では「【詫び品】」としてメンバー7人全員でのプリクラ写真も公開された。
続けて「私達は、平日は会社員として勤務しながら、セルフプロデュースで活動を行っており前世のあるメンバーもおりません。限られた時間を有効に活用しなければ、アイドルファンの皆さまに知っていただけないまま終わってしまいます。OLだからこそ頭脳とSNSを活用した私達なりの方法を模索し精進します」とOLならではの宣伝方法でグループをアピールしたと説明した。
この投稿に、SNS上では「公式の暴露ってどういうこと？と思ったらまさかの展開」「この発想はなかった」「デビュー前から面白い」「さすがの宣伝方法」「頭いい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】デビュー直前アイドルグループ、“キス写真流出”後のネタばらし投稿
◆アイドルグループ公式X、“彼氏とのキスプリ”流出？
OLiDOL!は「平日はOL。週末はIDOL。」をコンセプトに、28日にデビューを控えるセルフプロデュースグループ。公式Xは17日、「【知名度F】」と題し、「OLiDOL!（おりどる！）望月 ねむ 備考：彼氏とのキスプリ含むプリクラ日時 ：2025年7月2日」と投稿。メンバーの望月が、顔を寄せ合い“彼氏”とキスをしているように見える写真や、口元を隠した“彼氏”に望月が触れるショットなど、3枚のプリクラが公開された。
◆アイドルグループの“ネタばらし”に反響
しかし、翌日18日、公式Xは「この度はキスプリの流出により ご心配をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪しながらも、プリクラの相手はメンバーの「雫もぐ」が男装したものだったと公表。謝罪動画とともに、モザイクのないプリクラ画像も公開し、別投稿では「【詫び品】」としてメンバー7人全員でのプリクラ写真も公開された。
続けて「私達は、平日は会社員として勤務しながら、セルフプロデュースで活動を行っており前世のあるメンバーもおりません。限られた時間を有効に活用しなければ、アイドルファンの皆さまに知っていただけないまま終わってしまいます。OLだからこそ頭脳とSNSを活用した私達なりの方法を模索し精進します」とOLならではの宣伝方法でグループをアピールしたと説明した。
この投稿に、SNS上では「公式の暴露ってどういうこと？と思ったらまさかの展開」「この発想はなかった」「デビュー前から面白い」「さすがの宣伝方法」「頭いい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】