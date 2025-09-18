お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。9月16日の放送では、「これをやったらおじさん行動」というテーマで語り合った。

9月14日に誕生日を迎えた滝沢。

この日の放送では、リスナーからのメールをきっかけに「これはおじさんだと思う仕草」「おじさんっぽいからやらないようにしている仕草」という話題に。

件のリスナーは「おしぼりで顔を拭く」「キツイ下ネタを言う」は、”引いてしまう”おじさん仕草だと綴っていたが……

滝沢「ちょうど昨日、居酒屋でおしぼりで顔を拭こうとして『これおじさんなんだろうな』って思って止めたんだよな。首の辺りとかちょっと気持ち悪いから、本当は下からえぐり取るように拭きたいのに、チョンチョンってやって終わりにした。あんまやったら嫌われるんだから。これは俺らが若いころから同世代の女性が嫌がってたから、普遍的なものなんだよ」

西堀「俺も顔は拭けないから……肘の内側拭いちゃう。ここが一番湿度が溜まる。肘は外側も拭いちゃうな」

滝沢「まあ確かに、そこを拭いててもそんなに不愉快ではないかもしれないな。俺はできれば股間拭きたいからな。でもみんなの前でそういうわけにもいかない」

続いて西堀は「真面目につまらないことを答えちゃうと」と前置きして……

西堀「どんなに空いてても、優先席には座らないようにしてる」

滝沢「俺は座ってるよ！ 俺だったら必要なときに譲れるから。誰かに任せちゃうと、必要な人に譲らないやつが結構いるから」

ちなみにマシンガンズは二人とも、若者から席を譲られた経験があるという。

滝沢「中学生くらいの子に『座ってください』って言われて。あれどういう意味だったんだろうな？ ビックリした。俺はイケオジだって。譲られるほど年取ってない」

西堀「イケオジでも年配の人はいるじゃない（笑）」

滝沢「田村正和さんとかだったらわかるよ！」

西堀「舟木一夫さんとかさ」

滝沢「そっちのイケオジと俺のイケオジはまた違うじゃん！」

西堀「俺は（譲られたとき）正直キョロキョロした。自分の中で色々考えたよな。そう見えるんだーって」

滝沢「イケオジだよって言ってやりゃよかったかな」

西堀「めっちゃ老害じゃない？ 席を譲ったら『俺イケオジだよ！』って（笑）」