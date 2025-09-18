【Numbers to know】DIGIDAY編（9/11〜9/17）：WPPメディアレポート、5年以内に AI がコンテンツ制作を主導と予測 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月11日（木）〜9月17日（水））注目した数字をご紹介します。
6億3700万ドル
英PEのビトルビアン、6億3700万ドルをディープインテントに投資英国拠点のプライベートエクイティ企業ビトルビアン・パートナーズが、ヘルスケア特化型DSPのディープインテントに6億3700万ドル（約950億円）の戦略的投資を行った。同社は初めてアドテク分野に参入することとなった。今回の出資は、同社の医療分野での知見を基盤に、米国広告市場での存在感を強める動きとみられるという（adexchanger.com）。
66.1％
66％の専門家が予測、2030年広告はAI同士の対話が主流にWPPメディアが発表した「Advertising in 2030」レポートによると、66.1％の業界専門家が、2030年にはブランドと消費者のやり取りがAI同士で行われる「AI2AI」が主流になると予測している。AIは広告コピーや画像を短時間で大量に自動生成することや業務効率化にも広く活用される見通しである。一方、SNSユーザーの大半がAI生成になるとの見方には61.3％が否定的だった（wppmedia.com）。
71％