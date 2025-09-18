

米津玄師「KICK BACK」 RIAAプラチナ認定

2025年9月、米津玄師の「KICK BACK」が、アメリカレコード協会(RIAA)によりプラチナ認定を受ける快挙を成し遂げた。ゴールド公式認定に続き、日本語詞としては“史上初”のプラチナ認定という偉業達成となる。■アメリカレコード協会（RIAA）日本語詞

史上初の「プラチナ公式認定」

アメリカレコード協会(RIAA)は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。RIAAは公式サイトにて、「KICK BACK」が、2023年8月付けで50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる「ゴールド公式認定」を受けたと発表。そして今回、100万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる「プラチナ公式認定」を受けたと発表した。■「KICK BACK」

世界中で巻き起こった大きな反響

「KICK BACK」は、2022年放送のTVアニメ『チェンソーマン』のオープニング・テーマ。作詞作曲を米津玄師が手がけ、楽曲のアレンジを、米津と常田大希氏(King Gnu/MILLENNIUM PARADE)が共同編曲。モーニング娘。『そうだ！We’re ALIVE』をサンプリングし大きな話題となった楽曲。ジャケットは、米津がチェンソーマンを描き下ろした。

2022年10月12日(水)0時より配信リリースされると、瞬く間にチャートを席巻。国内では配信デイリーチャート31冠を獲得し、Spotifyの世界で最も再生されている楽曲デイリーランキング「トップ50 - グローバル」(10/13付)に47位でランクイン。同チャートに国内アーティストがチャートインするのは史上初となり、日本ポップシーンの歴史を塗り替える快挙を成し遂げた。その後も、米津玄師と常田大希が出演したミュージックビデオも大きな話題となり、ミュージックビデオは2億再生、ストリーミング累計再生数は5億回を超える大ヒット。

「KICK BACK」が収録された6thアルバム「LOST CORNER」（2024年8月21日発売）は、配信リリースと同時に、フィジカルCDも全世界で発売。北米、ヨーロッパ、アジアでリリースされ、米国で最も権威のある音楽チャート・Billboard（ビルボード）の「Top Current Album Sales」「World Albums」「Emerging Artists」の3つのチャート（いずれも2024年9月7日付）で、TOP 50入りをする快挙を成し遂げた。日本国内では、2020年にリリースされ社会現象となった5th Album「STRAY SHEEP」に続き、2作連続での50万枚超えを記録。ソロアーティストがアルバム2作で累積売上50万枚を超えるという令和初の偉業を達成しており、令和に発売した作品で累計売上50万枚を記録しているソロアーティストは米津玄師のみとなる（2025年9月現在）。

米津玄師コメント（※動画インタビューからの抜粋）

「KICK BACK」が、RIAAアメリカレコード協会よりプラチナ認定を受けたということで、大変嬉しく思っております。

この曲は、2022年のTVアニメ『チェンソーマン』のオープニング・テーマとして制作しました。共同編曲として、King Gnuの常田大希に参加していただいて、なんかすごく楽しかった記憶が残っています。作るにあたっても、いろいろ苦労する、試行錯誤をすることもあったとは思うんですが、喉元過ぎれば熱さ忘れるというか。今となっては、すごく無邪気に作っていたなという、いい思い出として残っていますね。

ミュージックビデオは、奥山由之監督に撮っていただきました。なんというか、今までに誰も見たことがないような、素晴らしいミュージックビデオで。撮影は大変だったのですが、それもまたいい思い出として、いい人生の一幕だったなぁというふうに思っております。とても素晴らしい映像になって大満足です。

今年の初め、ワールドツアーに行った時には、皆さんこの「KICK BACK」という曲で、非常に熱く盛り上がってくれて。やはり『チェンソーマン』が日本以外の国でも人気なのも合わせて、この曲が持ってる力というかエネルギーみたいなものは凄く大きいんだなということを改めて感じる機会になりました。

そして、今年は『チェンソーマン レゼ篇』の映画が公開するということもあり、「KICK BACK」のリミックス版を、Frost Childrenに手掛けてもらいました。Frost Childrenは以前からすごく好きなミュージシャンで。リミックスの依頼を受けてくださって、初めて聴いた時、ものすごい振れ幅で1発目から最高の音が鳴っていて、非常にこう“やったー！”という気持ちで、聴いた瞬間のことを強く覚えています。初めてリミックスということをやったのですが、こんなに楽しいものなんだなということを実感しました。ありがとうございます。そちらも合わせて、楽しんでもらえたら嬉しいです。