「グルテンフリー＝健康じゃない⁉︎ 健康でいるための対策3選」と題した動画で、健康パン専門家のむらまつさきさんが、話題のグルテンフリーダイエットについて熱く語った。パン好きの人や、健康・アレルギーのためにパンを控えている人に向けて、グルテンフリーの実践で注意すべき点と対策を語った。

むらまつさんは冒頭で「グルテンフリーを信じすぎているから、不健康な人がいっぱいいるんです」と警鐘を鳴らし、単にグルテンを避ければ健康になるという思い込みが危険であると強調。「グルテンフリーなら安心、安全、もうこれだけ食べていれば大丈夫、というのは大きな間違いです」と持論を展開した。

動画内では、グルテンフリーで健康を維持するための３つの具体策を紹介。まず一つ目は「食べすぎない」こと。グルテンフリー商品や米粉パンであっても「健康になれるからたくさん食べちゃうという方は多い。しかし、食べすぎは消化器官の負担になり、太ったり不調を招いたりする」と語った。特に「米粉パンなら大丈夫だと思ってたくさん食べてたら太ってしまったケースが多い」と警告している。

次に「砂糖や油をセットにしない」。例えば米粉パンであっても「砂糖やバター、ショートニングなどの油と組み合わさると血糖値の急上昇や体重増加につながる」という。クロワッサンや菓子パン、デニッシュなどは「グルテンフリーでも油や糖分が多い場合は健康的とは言い切れない。総合的に見て判断してほしい」とアドバイスした。

そして三つ目が「グルテンフリーを信じすぎない」こと。「流行っているから、体に良さそうと聞いたから」という理由だけで安易に始めて続かなければ意味がない。続けやすい無理のない方法を自分で考えるべきだとし、「自分がどこまでグルテンフリー生活に時間やお金、労力をかけられるかを考えてほしい」と強調した。

動画の結びでは、誰でも簡単に作れてアレルギー対応・無添加の健康的な米粉パンを特別価格で体験できるオンラインレッスンの案内も。「健康的なパンをまずは作ってみて。アレルギーがある方や、不調が気になる方も安心して食べられます」と呼びかけた。

「米粉パンでも食べ過ぎは要注意！太る理由を解説」
「グルテンフリー信仰に潜む落とし穴」
「健康米粉パンレッスン紹介！材料付きで安心・お得」

