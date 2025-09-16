TOMORROW X TOGETHERが、VRコンサートの第2弾『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』を10月10日より日本の4都市で開催。ローソンチケットにて本日9月16日12時よりチケットの販売がスタートした。

本公演では、前作『HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT』で培ったVR撮影のノウハウをすべて注ぎ込み、より一層精巧で熟練したクオリティでパフォーマンスを披露する。

今回の舞台は、キャンパスで始まる“現実ファンタジー”な世界。MOA（TOMORROW X TOGETHERのファン名）への特別な招待状から幕を開け、ピンク色の空、レーシングトラック、神秘的なオーロラが輝く冬の風景など、多彩な時空を駆け巡るシネマティックな旅へと誘う。「Love Language」でのときめく告白から、「Danger」の躍動感あふれるパフォーマンス、そして「Beautiful Strangers」の余韻に至るまで、メンバーのすべての想いが歌に。パフォーマンス中の衣装チェンジといったサプライズ演出も加わり、現実と幻想が交錯する中でTOMORROW X TOGETHERならではのエネルギーが最大限に引き出される。前作で話題となった“ゼロ距離”、“至近距離”での体験を継承しつつ、今回はキャンパスムードをコンセプトに“ときめき”を加え、さらに進化した没入体験を提供する。

AMAZEが制作する本公演は、ハイパーリアルな8K実写撮影や、Unreal EngineベースのVFX、AI超解像技術を駆使し、観客は12K解像度でアーティストを体験できる。バーチャルCGではなく、実際のアーティストを撮影し、その姿を現実さながらに再現。ステージの真ん中に立っているかのような臨場感溢れる体験や、自分だけのためにパフォーマンスしてくれているかのような“最前列以上の近さ”での没入感が味わえる。

また、本公演の来場者には、全6期間にわたりそれぞれ異なる特典を用意。訪れるたびに新しい特典と出会えるコレクション性の高いラインナップとなっており、特典アイテムやデザインの詳細は後日公式サイトにて公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）