「看板から飛び出した!?」猫喫茶のリアル看板猫に8.5万いいね【ママリ】

「看板猫います」猫喫茶の投稿に8.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

猫喫茶 ネコブ(@nekobuneko)さんの投稿です。猫好きの方は、猫カフェへ癒やされに通っているという方もいるのではないでしょうか。





©nekobuneko

看板猫います😺

すらりとした美しい猫が、猫喫茶ネコブさんの看板に寄り掛かっています。背中の模様も見事で、とても魅力的ですね。お店の一員としてまるで「いらっしゃいませ」と言っているかのような雰囲気が伝わってきます。



この投稿には「美猫の後ろ姿が実に悩ましい」「最高ですね」といったコメントが寄せられていました。お店の名前と猫が描かれた看板にそっと寄り添う様子からも、猫と人がともに過ごせる優しい空間が感じられますね。ほっと一息つきたくなる場所だと想像できます。看板猫が迎えてくれる猫喫茶、ぜひ一度訪れてみたいものですね。

夫の足元ヒーター、足を入れられない状況に2.7万いいね

もんちこ(@tatatano129)さんの投稿です。寒くなると足元から冷えていきますよね。そんなときに活躍するのが足元ヒーター。暖房が届きにくいデスク下に設置すると便利です。



もんちこさんの夫の仕事部屋にも足元ヒーターを利用しているそうですが、そこにはかわいい潜入者が…？

©tatatano129

©tatatano129

夫の仕事部屋の足元ヒーター

しっかりと温かい場所に座っていた猫ちゃん。たしかに寒いのは猫ちゃんも一緒ですよね。「あったかいにゃ～」という声が聞こえてきそうです。何とも言えない表情で飼い主さんを見つめる姿がかわいい。この猫ちゃんは元保護猫なのだそうですが、大好きな飼い主さんの側にいると安心するのかもしれません。



この投稿には「お猫様の専用になってる」「あったかい所をよく知ってますね」などのリプライが寄せられていました。こんな表情で見つめられたら、移動させるのも気が引けそうです。ちょっと詰めれば飼い主さんの足も入るかも？



飼い主さんと猫ちゃんで温かさを共有するシーンが浮かびそうな、ほっこりした気分になれる投稿でした。

子猫のこたつデビューに6000いいね

☆KiKi☆(@KiKiKuu628)さんの投稿です。猫ちゃんやわんちゃんの画像は、とてもかわいいですよね。特に子猫や子犬のかわいらしさは別格で、ついつい動物の投稿はチェックしてしまう人もいるのではないでしょうか。



投稿者・☆KiKi☆さんは、大の猫好きさん。友人の家に行ったとき、そこにかわいい子猫がいたそうで…？

©KiKiKuu628

友達の家の子猫ちゃん🐱

産まれて初めてコタツに

入った姿はこちらです♡♡

☆ｷﾐ ｶﾜｳｨｰ(´･ω･)ﾈｰ☆

寒い時期になると、こたつが恋しくなりますよね。子猫ちゃんにとっての始めての冬。寒くて寒くてたまらなったのでしょうね。ちょこんとこたつに入った姿が、びっくりするくらいかわいいです。おそるおそる、まずはおしりを温めているのでしょうか。



このかわいらしい子猫の姿に「おててそろえちゃって～かわいいね」「コタツの温かさを知ったらもう出れないぞ」などのリプライがありました。



この姿をみたら、こたつを出さずにはいられないですよね。子猫ちゃんのいるおうちでは、寒くなる時期の楽しみが一つ増えたことでしょう。子猫ちゃんのかわいさと、こたつの温かさをダブルで感じるほほ笑ましい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）