「キレるタキ」「王の逆鱗に触れた」何があった？南野拓実が敵FWに激昂！鬼の形相で口論するシーンに脚光「久々の喧嘩番長」
現地９月13日に開催されたリーグ・アンの第４節で、南野拓実が所属するモナコはオセールと対戦。２−１で勝利を収めた。
この試合で先制ゴールを奪った南野が、激昂するシーンもあった。
スローインをしようとした日本代表MFは、ボールをすぐ渡さなかった敵FWジョズエ・カジミールと衝突。鬼の形相で相手に詰め寄ると、お互いに罵り合い、一触即発の状況となった。
このシーンにファンからは次のような声が上がった。
「王の逆鱗に触れた」
「南野の『うっさいんじゃ、ボケ』久しぶりに見れるかと思った」
「負けん気強いとこ好きなんよなぁ」
「久しぶりにキレるタキ」
「久々の喧嘩番長ミナミーノ」
「うっさいんじゃボケ大好き」
「オラつく南野拓実いいね！」
このシーンでは喧嘩両成敗で両者にイエローカードが出されたのだが、カジミールは68分に２枚目の警告で退場。南野としてはしてやったりだったか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】激昂した南野が相手FWに詰め寄って口論
