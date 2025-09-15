女性ラッパー・音楽プロデューサーのちゃんみなが、出産後の急激な“体重減少”を告白。9月11日に更新された2人組YouTuber「平成フラミンゴ」NICOの個人チャンネル『にこちゃん放送局』で明かされた“激やせ”ぶりに、心配の声が上がっている。

「昨年11月、第1子女児を出産した、ちゃんみな。妊娠中は“食べづわり”に悩まされ、体重が35キロ増加して80キロになってしまったと語りました。“食べづわり”というのは空腹になると吐き気が出るタイプのつわりで、食べないと気持ち悪くなるために間食が増え、体重が一気に増加しやすい症状です」（芸能記者）

医師からは「これ以上食べてはいけない」と強く注意されたという、ちゃんみな。だが、出産直後から、彼女にはさらなる異変が起きたという。

「代謝のおかげもあり1週間に10キロやせたところまでは良かったのですが、今も激やせが続いているというのです。動画の中で、彼女の指のささくれを見たNICOから『食物繊維足りてないんじゃない？』と指摘されると、ちゃんみなは『（栄養が）足りてないよ、全部』と返しながら、『なんか、ご飯食べれなくなっちゃったんだよね』と、食欲不振を告白。

また、自分のベスト体重について『58キロ』としながらも、『今、52キロとかいっちゃった』と、ピーク時の80キロから28キロやせたことを明かしていました」（同前）

体重の増減、また短期間での激しいやせ方に、X上ではちゃんみなを気遣う声がしきりと聞かれた。

《ちゃんみなめっっちゃ痩せてる》

《やはり少し心配になる》

など、一抹の不安を覚えるファンが多いようだ。芸能プロ関係者も彼女の今後を案じる。

「ちゃんみなは出産から3カ月という早さでステージに復帰。9月13日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』にも出演し、激しいパフォーマンスで会場を沸かせていました。

そんなアーティストという一面に加え、今年4月にデビューしたガールズグループ『HANA』のプロデューサーという顔も持ち合わせています。

8日には新曲『BAD LOVE』が配信リリースされましたが、1stシングルから快進撃を続けている業界最注目のグループだけに、生みの親、育ての親としてはかなりのプレッシャーを抱えていることでしょう」

懸念点は彼女の責任感の強さにあるという。

「ちゃんみなは動画の中で、『（仕事と育児）どっちもおろそかにできない』と吐露していました。夫で韓国人ラッパーのASH ISLANDや両親のサポートもあるものの、『仕事とのバランス、もうギリだね』と現状を明かしています。立て続けに入るスケジュールに、やがて自身の心身が追いつかなくなるのではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

必要とされる立場に、なんとか応えようとしてしまう、ちゃんみな。少しでも休めるといいのだが……。