川崎F、DFジェジエウの負傷を発表…左大腿二頭筋肉離れで今季3度目の離脱

川崎フロンターレは15日、ブラジル人DFジェジエウの負傷について発表した。



発表によると、ジェジエウは今月3日に行われた2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝第1戦の浦和レッズ戦で負傷。検査の結果、左大腿二頭筋肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。



現在31歳のジェジエウは、2019年から川崎Fでプレー。2021年11月に左ひざ前十字じん帯の損傷、および左ひざ内側側副じん帯の損傷と診断され、長期離脱を余儀なくされて以降は戦線離脱を繰り返しており、2023年3月には左ひざ外側半月板損傷で長期離脱。昨季も複数回の離脱を余儀なくされていたなか、今季も1月に左ハムストリング肉離れで出遅れると、4月にも同箇所の肉離れで離脱をしており、これが3度目の離脱となった。



なお、今季はここまで2025明治安田J1リーグで7試合、ルヴァン杯で1試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合に出場していた。