9月7日に最終回を迎えたTBS日曜劇場『19番目のカルテ』。馴染みのない人も多い総合診療科の個性と、作品全体の“優しさ”を視聴者の先入観を用いて際立たせた、珍しい作品だったと思う。

『19番目のカルテ』最終話では、沈黙する患者に何をできるかが問われた。

そして、その不思議な現象の実現に最も大きく貢献していたのが、日曜劇場に約7年ぶりに登場した松本潤だ。近年ではNHK大河ドラマ『どうする家康』や映画『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』に出演し、作中でもスター性を放つ彼の、従来とのイメージの想定から外れた役柄や、その実力で生み出すものを探ってゆく。

まず、本作で松本が総合診療医・徳重晃役として引き立たせていたのが、「外科」「放射線科」といった18の専門科に属さない「総合診療科」としての超然とした存在感だ。本作でも言われているように、総合診療科は2018年に専門医の基本領域に加わった比較的新しい診療科。世間にも広く知れ渡っているとは言いづらく、視聴者にとっても見慣れない存在を、松本は彼自身が控えめな役柄を演じることで、そのギャップから特別な言葉や振る舞いをせずとも表していた。

第1話では多くの患者について調べ、同僚の医師から「探偵かよ」「事情聴取みたい」と評されていた徳重。医師にもかかわらず探偵と評される姿、さっぱりとした性格にも見えるが、内側に患者や治療に対する熱意を抱える姿……。この差異により、患者を想う徳重の内面はより強く印象付けられる。加えてこの二面性は、これまで先陣を切って行動するような多くの花形を演じてきながら、今回はゆっくりと相手の話を聞く傾聴役に回った松本自身にも重なっているように思えた。

さらに本作は医療ドラマを、手術や複雑な人間模様といった派手なシーンを使わず魅力的に仕立て上げる。これも、私たちにある意味での違和感を抱かせる徳重によって成り立つものだろう。

総合診療科は2010年放送の日曜劇場『GM～踊れドクター』（TBS系）でも取り上げられているが、この作品では、刑事ドラマの会議のようにスタッフが複数人で集まり、病状について話し合う場面や、主演の東山紀之によるダンスやターンなど、目を引く演出が頻繁に用いられている。なお、こちらの作品でも東山演じる総合診療医・後藤英雄が“名探偵”と例えられているが、『19番目のカルテ』の徳重とは異なり、その言葉は「凄腕の総合診療医 = 名探偵」のように、医者と一体として捉えられているように見えた。

その一方で『19番目のカルテ』では、爽快な謎解きや一目で盛り上がるアクションは描かれない。『GM～踊れドクター』にコメディ要素も強かったためもあるだろうが、著名な俳優たちが体を動かして表した「総合診療科」の個性を、松本は一人で、作品序盤で「気味悪がられている」とも言われた行動で視聴者の心に刻んでいる。

加えて松本がすごいのは、多くの視聴者のイメージと異なるおとなしい役柄で視聴者を引き付けながらも、その輝きで私たちへ明るい希望を与える点だろう。最終話では徳重の師であり、田中泯が演じる赤池登へ、眼鏡の奥からでも伝わる眼力で自らの思いを伝えていた。

瞳を潤ませながらも、診察室で静かに椅子に座り、声を荒げることは決してない。これほどまでに穏やかな口調で、淡々とした話し方で、心を閉ざしかけた師の心をこじ開ける頑なな優しさを表す役者は他にいないように思う。

松本は本作にあたってのインタビューのなかで、「僕自身のせっかちな部分をおさえて、なるべくゆっくり話すことを、最初の頃はかなり意識しました」と語っていた（※）。数多くのドラマで主演を務め、スター的な振る舞いを望まれてきた彼にとっても、徳重というキャラクターは当初はあまり馴染みのないものだったのだろう。

しかし結果的には、視聴者が抱く“松本潤”のイメージとのギャップによる違和感に、おとなしい徳重の振る舞いのなかでも自然に放たれる輝きに、私たちは引き込まれた。最終話の終盤、総合診療医の先駆者である赤池は、「自分ではない誰かに、ほんのちょっとだけ優しくなる」と話していた。

医師が抱く優しさ、強さ、それらを表せる人物は松本以外にもいるかもしれない。ただ、徳重役として、いい意味での想定外であった松本だからこそ、これまでと異なるアプローチで、総合診療医として、作品のテーマを一層鮮やかに描き切れたのだろう。

（文＝三山てらこ）