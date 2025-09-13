カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「口周りを動かせば若々しさも小顔も手に入る！」簡単トレで印象が劇的アップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『口角が上がることでもっと好印象。口元の簡単なトレーニングでフェイスラインがスッキリ・小顔に。』にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、顔周りをすっきり見せるためのセルフトレーニング方法を紹介した。片岡氏は「口周りがすっきりするだけで、小顔効果を期待できたりですとか、お口の周りの筋肉をしっかり動かせるようになっている方が、若々しくね、よりいられる」と語り、シンプルながらも継続することで大きな変化を生む口輪筋トレーニングを勧めている。
動画内では、「いー、うー」といった母音を使った基本的なトレーニングから始まり、横に広げる動作や口を丸める運動など、口輪筋を中心に徹底的に鍛える方法を実演。「結構ね、口周りがすっきりするだけで、小顔効果期待できたりですとか、あとはやっぱり表情が豊かになるっていう意味では、お口の周りの筋肉をしっかり動かせるようになって、そういう方が若々しくね、よりいられるっていうことで、おすすめしていきたいと思います」と、見た目の印象向上にも効果的だと強調した。
加えて、ほうれい線に舌を当てて押し広げたり、顔全体の筋肉を意識的に動かす工夫も紹介。「あんまりね、上手にできなくても心配しなくて大丈夫です」と参加ハードルの低さもアピールしている。
動画の締めくくりで片岡氏は続けることの大切さを力説し、「これを毎日続けていただくだけでも、お顔が大きく笑顔で笑えるようになるのと、ご自身でもね、やっぱり口をこうしっかり動かしてあげるっていうことをしていただくと、表情がね、よりはっきりとできるようになるので、小顔効果ですね、期待できるので、ぜひこちらを毎日やっていただきたいと思います」と語った。さらに「人が見てるところでやるのはだいぶ恥ずかしいと思うので、見えないところでやるのがおすすめ」とアドバイスも忘れず。片岡氏自のトレーニングで、誰でも簡単に“印象美人”＆“小顔”が手に入りそうだ。
動画内では、「いー、うー」といった母音を使った基本的なトレーニングから始まり、横に広げる動作や口を丸める運動など、口輪筋を中心に徹底的に鍛える方法を実演。「結構ね、口周りがすっきりするだけで、小顔効果期待できたりですとか、あとはやっぱり表情が豊かになるっていう意味では、お口の周りの筋肉をしっかり動かせるようになって、そういう方が若々しくね、よりいられるっていうことで、おすすめしていきたいと思います」と、見た目の印象向上にも効果的だと強調した。
加えて、ほうれい線に舌を当てて押し広げたり、顔全体の筋肉を意識的に動かす工夫も紹介。「あんまりね、上手にできなくても心配しなくて大丈夫です」と参加ハードルの低さもアピールしている。
動画の締めくくりで片岡氏は続けることの大切さを力説し、「これを毎日続けていただくだけでも、お顔が大きく笑顔で笑えるようになるのと、ご自身でもね、やっぱり口をこうしっかり動かしてあげるっていうことをしていただくと、表情がね、よりはっきりとできるようになるので、小顔効果ですね、期待できるので、ぜひこちらを毎日やっていただきたいと思います」と語った。さらに「人が見てるところでやるのはだいぶ恥ずかしいと思うので、見えないところでやるのがおすすめ」とアドバイスも忘れず。片岡氏自のトレーニングで、誰でも簡単に“印象美人”＆“小顔”が手に入りそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る『息を止めずに下腹を締める』腹筋法 首・肩の痛みにも注意喚起
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授「しゃもじで肩甲骨はがし」“筋肉は脱力がポイント”
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が語る「Sanitasは女性のための癒やし空間」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。