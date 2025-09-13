【凄腕書店員が本気で選ぶ！】職場の人間関係や、世代間ギャップに役立つ一冊とは？

﻿

世代が違う上司や後輩と、話や価値観が合いません。 相手のことも理解したいのですが……。

書店勤務のかたわら、店舗も商品もない「エア本屋」・いか文庫を発足。リアル書店での選書やイベントを通じ、本との出会いを提供している。

ランナーとテレビマン。2つの視点で駅伝を描く

俺たちの箱根駅伝 上・下

著：池井戸 潤 文藝春秋 各1980円

若い世代の気持ちも、ベテランさんの気持ちも両方知りたい。そんなあなたにぴったりなのがこの小説！ 群像劇にグッときます。池井戸作品なので、もちろんスカッとした大逆転あり。駅伝の話と聞くと、みなさん「大学生ランナーが主人公なんでしょ？」と考えると思います。もちろんランナーたちもですが、この話のもう一つの主人公が、箱根駅伝を放送する「テレビマン」たち。現場の先輩たちが何を大事にしてきたか、その意思が若手に伝わるさまを読むと、自分たちの上の世代への見方が変わりますよ！ まず箱根駅伝自体が、世代を超えてみなが注目する大会。その駅伝の豆知識なんかもたくさん入っているので、この一冊をきっかけにいろんな世代の人としゃべれます！

箱根駅伝出場のラストチャンスに挑む、明誠学院大学陸上競技部・青葉隼斗。大会

の中継を担うテレビ局プロデューサー・徳重亮。2 人を中心に熱き群像劇を描く。