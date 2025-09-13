敵地でのジャイアンツ戦に先発

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャース・山本由伸投手は12日（日本時間13日）、今季12勝目をかけて敵地のジャイアンツ戦で先発した。7回10奪三振1安打1失点と同地区ライバルを圧倒したが、味方打線も1得点にとどまり、白星はお預けとなった。LA放送局では、“ある数字”が注目された。

初回1死からデバースを四球で歩かせると、続くアダメスには左中間二塁打。中堅・パヘスが打球処理にもたつく間に先取点を許した。しかし以降はエースのピッチングだった。7回まで6イニング連続で3者凡退、20者連続アウトを奪う快投だった。

十分に勝利に値する投球だったが、打線は相手先発のジャスティン・バーランダーの前に凡打の山。山本の降板までに生まれた得点は、7回にコンフォートが放ったソロのみだった。

もっとも、山本の“無援護”は今回に限った話ではない。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では6回、山本の今季の援護率3.31がナ・リーグワーストと紹介。実際、この日を含めて直近5先発では35回2/3を投げて防御率2.02、32奪三振と好投しているものの、白星はわずか1つだけとなっている。（Full-Count編集部）