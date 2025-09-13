この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【超初心者向け】YouTubeの始め方を0から完全解説」で、シニア世代向けにデジタル活用術を発信するひらい先生が、自身のチャンネルで“今さら聞けない”YouTubeの始め方を0から徹底解説した。動画内でひらい先生は、「基本的に視聴専門になりがちなシニア世代こそ、発信する側に挑戦してほしい」という思いを明かし、LINEアンケートでも「多くの方がYouTube発信に興味がある」と回答したことを紹介。「この動画一本見ていただければ、今すぐに始められる」と自信をのぞかせた。



まずはGoogleアカウントの作成からYouTubeアカウント開設、チャンネル設定、撮影・編集・サムネイル作成・動画投稿まで“7つのステップ”を丁寧に実演。「どんなにデジタルが苦手でも、パソコンかスマホがあれば始められるんです」と語りかけ、特にチャンネルバナーやサムネイル作成では「Canva」や「サムネイル参考サイト」など初心者向け無料ツールも惜しみなく紹介した。



動画編集については、「編集が一番めんどくさいと感じる人が多い」としつつ、「無料ツールVrewを使えば“字幕自動生成＆無音カット”で簡単時短編集が可能」と、ツールの利便性をわかりやすく解説。「難しいと感じたら完璧を求めなくていい、最初はとりあえず一つ動画を撮ってアップしてみるだけで大丈夫」と、挑戦への背中を押した。



終盤では、「分からないことがあればYouTubeのコメントやLINEで聞ける、一人で続けるのは心細いけど、私も必ず見に行きます。一緒にYouTube発信を頑張りましょう！」と力強いエール。最後は、「この動画が役に立ったと思えば“いいね”とチャンネル登録をお願いします」と呼び掛け、「最初の一歩を“ハードル低く”踏み出そう！」と締めくくった。