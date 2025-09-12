15Ç¯Á°¤Ë¡ÈÃãÈ±&¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¡É¤ÇÏÃÂê¤À¤Ã¤¿Èþ¿ÍÎ¦¾åÁª¼ê¤Ï39ºÐ¡¢2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡Ä¡ÖÈðëîÃæ½ý¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÂ¤ó¤À¤³¤È¤â¡×
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¼»ÈÀî¸¶°ê·Ã¤µ¤ó ¸µ¡È¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤ÏÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«Àß
¡¡¾ë²¼ÎïÆà¤µ¤ó
¡¡¡Ê¸µÎ¦¾åÁª¼ê¡¿39ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÁª¼ê¤¬Áý¤¨¶¥µ»¾ì¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¡¢ÃãÈ±¤Ë¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄ³Ø½Ð¿È¤ÎÈþ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Î¾ë²¼ÎïÆà¤µ¤ó¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¾ë²¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JR²£ÉÍÀþ¾®´ù±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Î¿·²£ÉÍ¸ø±àÃæ±û¹¾ì¡£¾ë²¼¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5Ç¯Á°¡¢É×¤È°ì½ï¤ËÎ¦¾å¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤³¤òÎý½¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈµÏ¿¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾ë²¼¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂàÄ¾Á°¤Î2012Ç¯¤ËÎ¦¾åÁª¼ê¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤È¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌ¼¤â³Ø¹»¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ã»µ÷Î¥Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ë¿©»ö¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤ËÁö¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Ïµã¤¡¢Éé¤±¤Æ¤Ïµã¤¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤«¤ê¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¯¤ËÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬Êì¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¼¤â»ä¤¬´«¤á¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡È2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¾ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤ÄÌ¼¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊì¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ÈÉã¤«¤éÊ¹¤¡¢»Ò¤É¤â¤é¤ËÎ¦¾å¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ1¤ÎÄ¹½÷¤âÎ¦¾åÁª¼ê¡£¡Ö¤â¤¦°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¾ë²¼¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤òÍ¥Àè¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦Îò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ä¹ÃË½Ð»º¸å¡¢Àµ¼Ò°÷¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¤·ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¡©¡¡¤¤¤¨¡¢Æ¯¤¯¤Î¤ÏÂç¹¥¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£Æ¯¤¯¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¿·Â´¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È½¢³è¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¤Ï2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÈþËÆ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃãÈ±¤â¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤âÂ³¹ÔÃæ¤À¡£
¡ÖÂÎ½Å¤Ï¤à¤·¤íÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ë¥Ð¥»¥É¡¼ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½µ3Æü¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÚÆù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÍî¤Á¤Æ¡¢¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¾ë²¼¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½ÓÂ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î¾ë²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤Î¤È¤¤ËÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ëÁª¼ê¤Ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç»þÂå¤Ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î13ÉÃ25¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤ÇÌµÇ°¤Î´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÈþ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤¬¸·¤·¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¡Ø¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¡£
¡Ö»ä¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Î²þÁ±¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤ÉÍÑ¶ñ¤Î¸þ¾å¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë
¢¦¾ë²¼ÎïÆà¡Ê¤¸¤ç¤¦¤·¤¿¡¦¤ì¤Ê¡Ë1986Ç¯²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡ÂçÂ´¡£100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2010Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡¦¹½£»Ô¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£ÃãÈ±¤Ë¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ö¥ë¥Þ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸å½½»úð×ÂÓÂ»½ý¤Î¥±¥¬¤¬¤â¤È¤Ç13Ç¯¤Ë°úÂà¡£