100円で買えちゃうよ〜！他店だと500円以上！？可愛くてお得なプランター

ダイソーで可愛すぎるプランターを発見しました！ころんとしたサイズ感が可愛い、アニマル型のコンパクトなプランター♡後ろ姿まで細かくデザインされていて、なかなかクオリティが高いです。他の通販サイトなどで調べると、似たような商品が500円以上…。こちらはたった100円で買えてお得ですよ！

商品情報

商品名：アニマル植木鉢（豚、羊）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

デザインが可愛すぎる♡ダイソーの『アニマル植木鉢（豚、羊）』

専門店並みに、さまざまなプランターを販売しているダイソー。先日、ちょっとユニークなプランターを発見し購入してみました！

今回紹介するのは『アニマル植木鉢（豚、羊）』という商品。キュートな豚ちゃん型のコンパクトなプランターです。

価格は110円（税込）とお手頃！似た商品を通販サイトで調べると500円以上するので、こちらはとてもお得に感じます。

筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。

立体的なシルエットのプランターです。後ろ姿までしっかりデザインされていて可愛いです！

ちなみに、豚の他にゾウとアヒルがありました。

足まで再現されていて、なかなかクオリティが高いです！

足は平らになっているので安定感があり、安心して飾ることができますよ。

ちなみに鉢底穴が開いていないタイプです。排水ができないので植え方は工夫する必要があります。

ハイドロボールを使うと可愛さ倍増♡フェイクグリーンでも◎

鉢底穴が開いていないタイプのプランターなので、今回はハイドロボールを使って水耕栽培にしてみました。

コロンとしたハイドロボールとの相性が良く、見た目がとっても可愛いですよ♡

素焼きの鉢に見えますが、釉薬を塗ってあるタイプの鉢のようで水を入れても沁み出てきませんでした。

鉢底穴がないタイプだと生育が難しいこともあるので、フェイクグリーンを使って楽しむのもいいかもしれません。

今回はダイソーの『アニマル植木鉢（豚、羊）』を紹介しました。

凝ったデザインのプランターをお探しの方におすすめです！ダイソーでお買い物の際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。