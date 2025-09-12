無化調が信条の麻辣担々麺　鶏ガラのすっきりさとゴマの香ばしさが愛される理由

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西新井の中国料理店『担々麺琉帆（ルパン）』です。

【辛さ★3】飲み干したくなるすっきり＆コク深な無化調スープ

店主の森元誠さんが担々麺を学んだのは、かつて赤坂にあった四川料理の名店。その味をベースに改良を重ねて自身の味を生み出した。

麻辣担々麺1050円

『担々麺 琉帆（ルパン）』麻辣担々麺 1050円 肉味噌に使う四川省漢源産の花椒で痺れと香りを

無化調が信条で甜麺醤も京都の赤味噌と三温糖で手作りし、胡麻ダレもフレッシュな風味を守るため週に2度もせっせと仕込む。そうして生まれた一杯に挑めば、鶏ガラスープのすっきりとした飲み口から、ゴマの香ばしさが鮮やかに返ってきて後味を酢の心地よい酸味が引き締める。

店があるのは住宅街という土地柄もあり、チビッコでも食べられるノーマルのラー油なしから、大人仕様の生姜と豆板醤の辛さを効かせた「香辣担々麺」、痺れる花椒の「麻辣担々麺」と3種類を用意して、辛さのカスタマイズも思いのままに楽しめる。

『担々麺 琉帆（ルパン）』店主 森元誠さん

店主：森元誠さん「年代問わず、愛される味を目指しています」

『担々麺 琉帆（ルパン）』

［住所］東京都足立区栗原1-18-8第一宝ビル102

［電話］03-5856-5368

［営業時間］11時半〜15時、18時〜23時、日・祝：11時半〜21時半

［休日］月（祝は営業、翌火休）、第1火

［交通］東武スカイツリーラインほか西新井駅東口から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、幅広麺に自家製麻辣ソースを絡めた「びゃんびゃん麺」の画像をご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

