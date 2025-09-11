この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パン専門家のむらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【注意】全粒粉のパンは体にいいの！？実は…」と題した動画にて、全粒粉パンへの健康イメージに警鐘を鳴らした。動画では、パン好きの視聴者がより健康的な選択を求めて「小麦のパンが体に悪いと聞いたので全粒粉のパンに切り替えようと思います」などと相談を寄せてくることが増えたことを紹介しつつ、「そのような人が陥りがちな大きなミス」をわかりやすく解説した。

むらまつ氏は「全粒粉は小麦です」と明言し、「全粒粉は小麦の外側の皮も含めて粉にしたもの。確かに普通の小麦粉よりは栄養価は高いですが、小麦に変わりはありません」と語った。また、「小麦のパンを控えたい方は、全粒粉のパンも控えていただきたい」と続け、全粒粉パンもグルテンフリーには該当しない点を強調。「健康的なパンを食べたいなら、小麦や全粒粉以外の粉で作られたパンを選ぶのが最善」という独自の見解を示した。

市販のパンのなかで“完全に小麦以外”のパンが浸透していない現実も指摘。そのうえで「簡単に作れるグルテンフリーのパンを自分で作って食べるのがコスパも良くおすすめです。忙しくても時短でできるレシピもあります」と自作グルテンフリーパンの具体的な方法論の一端を明かし、「無理なく続けられるパンの食べ方を実践してみてほしい」とアドバイスした。

動画の締めくくりでは、「全粒粉も小麦なのでグルテンフリーにはなりません。本当に健康的なパンを食べたいと思う方は、全粒粉を含めた小麦のパンを徐々に控えてみてください」と改めて視聴者に注意喚起した。

YouTubeの動画内容

02:13

全粒粉も小麦！健康志向者の思わぬ落とし穴
03:45

グルテンフリーに挑戦したい人へ伝えたい本当の健康パン
05:44

本当に健康なパンを選ぶための具体的なアクション

