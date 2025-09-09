9月7日、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がアメーバオフィシャルブログを更新。妻で元AKB48の西野未姫がお出かけの準備を始めた際の、0歳の長女・にこりちゃんの愛らしいリアクションを紹介し、ファンの注目を集めている。

【写真】西野のお出かけを察してグズりだしてしまう娘の様子も公開

この日、山本は「お出かけみたいです」と題してブログを更新。「ママ本未姫さんが お出かけの支度を はじめました」と切り出し、西野の様子を察知した娘がソワソワと落ち着かない様子になったことを明かした。

続けて、「出て行ってしまうのを察知したのか グズりだしました」と綴り、ドアの前で西野を探すように立ち尽くす娘の後ろ姿や泣き顔ショットを公開すると、パパ目線で、「ママ本未姫さんを探してますなぁ」とユーモアを交えてコメント。

その後、「あまりに泣くので スーパー助っ人の登場です」と綴り、義母・文子さんに抱っこされて笑顔を取り戻す娘の姿も公開。「にっこりにこりさんが帰ってきましたとさ」と結び、ほっこりとした家族のひとときを伝えてブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「あと少しでパパ〜パパ〜になる時期来ますよ」「山さんみたいな楽しいパパサイコー」「めちゃくちゃ可愛いー」「どこの家でもバァバって偉大なんです」「家族みんなに安心感を与えるスーパーばあば、めっちゃ心強い」「泣き顔もかわいい」などの声が寄せられている。

山本は、2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となるにこりちゃんが誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を愛情とユーモアを込めて発信し続けている。