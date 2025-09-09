暑さが続く夏の終わりから秋口にかけては、着るものに迷う時期。今回は、ESSEフレンズエディターでファッションアドバイザーの勅使河原祐子さん（40代）が、今買ってよかった！ と実感している、アメリカンホリックの「メッシュニットパンツ」をピックアップ。見た目はシックで涼しげ、さらに着まわし力も抜群な、秋まで頼れる1本です。

アメリカンホリックの「黒パンツ」は今こそ買い！

今回購入したのは、アメリカンホリックの「黒メッシュニットパンツ」（税込3499円）。私の身長は156cmで、サイズはMを選びました。

抜け感のあるメッシュ編みのデザインが特徴的なニットパンツで、シルエットはストレート。裏地つきなので透ける心配もありません。

落ち感のある素材が縦のラインをきれいに見せてくれるため、スタイルアップもかなえてくれます。

ウエストは総ゴム仕様で、はき心地はラクちん。素材は表地がアクリル52％・ナイロン48％、裏地はポリエステル100％。

裏地は、さらっとした肌触りで、湿度が高い日も快適に過ごせます。汗ばむ日でも肌にまとわりつかず、べたつきも気になりませんでした。

カジュアルにもキレイめにも！黒パンツの着まわしコーデ4つ

今回は、このメッシュニットパンツを使って、着まわしコーデを4パターン考えてみました。

●白Tシャツでつくる大人の抜け感スタイル

シンプルな白Tシャツに合わせた、夏の定番コーデです。落ち感のあるパンツが縦ラインを強調してくれて、ラフなのにだらしなく見えず、40代にはありがたい限り。

足元は華奢な黒サンダルを合わせて、軽やかで涼しげな印象にしました。シンプルながらも「手抜き感」のない、普段着スタイルです。

●プリントT×スニーカーのカジュアルスタイル

プリントTシャツと黒スニーカーを合わせた、カジュアル寄りのスタイル。パンツに落ち感があるので、Tシャツ×スニーカーでもラフすぎず、大人っぽさをキープできます。

近所への買い物にもぴったりで、気負わず過ごしたい1日に最適です。バッグをアクセントにすれば、ワンランク上のカジュアルコーデに仕上がります。

●麻のシアーシャツと合わせた上品なスタイル

ベージュ系の麻素材で、少しシアー感のあるシャツを合わせました。インナーは、パンツと合わせた黒のタンクトップに。

黒の割合は多いですが、パンツがメッシュ編みでシャツもシアーなので、重さを感じさせない涼しげなコーデに。きちんと感も出せるので、ちょっとした外出にも対応できる便利コーデです。

●ストライプシャツ合わせのクリーンなスタイル

ストライプ柄のコットンシャツを合わせて、爽やかで清潔感のあるコーデに。パンツの軽やかさと、シャツのきちんと感が合わさり、カジュアルすぎない大人のバランスをかなえてくれます。

黒のローファーを合わせれば、通勤や友人とのランチ会などにも対応できる、きちんと感のあるコーデに。

袖をまくって手首を見せたり、前だけインしたり、着こなしをアレンジするとより洗練された印象に仕上がります。

色は黒でも、メッシュ編みのデザインとシルエットのキレイさで、暑い季節でも重く見えないのがこのパンツの魅力。

涼しさ・着まわし力・スタイルアップ効果、三拍子そろった優秀アイテムで、大人のキレイめスタイルも、カジュアルスタイルも、両方かなえてくれます。

本格的な秋に入って朝晩の気温が下がる時期にも、カーディガンなどと合わせて長く使えます。今の時季からロングランで活躍しそうです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください