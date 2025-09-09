9月8日、TBS系で特別番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』が放送された。道を極めたプロたちの投票による「本当のランキング」を発表する企画で、この日は105人の脚本家が選んだ【TBSドラマ 最強の最終回ランキング】が発表された。

30位の『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』（1984年）、23位『岸辺のアルバム』（1977年）、19位『ふぞろいの林檎たち』（1983年）など、昭和から平成・令和の作品が、ドラマの映像とともに紹介された。

すると、Xにはこんな声が……。

《TBSにおける綾瀬はるかの貢献率がすごい》

《TBSの綾瀬はるか率、異常》

《TBS ドラマに綾瀬はるかと常盤貴子が欠かせない》

など、綾瀬はるかと常盤貴子に関するポストが目立つようになった。

30位までのドラマのなかで、綾瀬はるか出演作は、9位『白夜行』（2006年）、15位『JIN-仁-完結編』（2011年）、20位『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004年）、20位『義母と娘のブルース』（2018年）の4作品。

常盤貴子出演作は、3位『ビューティフルライフ〜ふたりでいた日々〜』、7位『愛していると言ってくれ』の2作品が入った。

さらにはこんな声も。

《TBSドラマの歴史ってマジでクドカンと長瀬の歴史やな》

《やっぱりみんな長瀬智也×クドカンが大好きじゃん》

元TOKIOの長瀬智也出演作は、2位『池袋ウエストゲートパーク』（2000年）、5位『俺の家の話』（2021年）の2作品がランクイン。そして、宮藤官九郎が脚本を担当したのは、長瀬出演の2作品に加え、10位『木更津キャッツアイ』（2002年）、17位『流星の絆』（2008年）、26位『不適切にもほどがある』（2024年）の計5作品が入った。

「脚本家が選んだというだけあって、宮藤官九郎さん以外にも有名脚本家の作品が目立ちました。

森下佳子さんは『白夜行』『JIN』『世界の中心で、愛を叫ぶ』『義母と娘のブルース』の4作品。野木亜紀子さんは『アンナチュラル』『海に眠るダイヤモンド』『MIU404』『逃げるは恥だが役に立つ』の4作品。北川悦吏子さんは『ビューティフルライフ』『愛していると言ってくれ』『オレンジデイズ』の3作品が、それぞれランク入りしました。

『ドラマは脚本家のもの』とよく言われますが、それを如実に表した結果といえるかもしれません」（芸能記者）

なお、ランキング1位に選ばれたのは、1990年代を席巻した脚本家・野島伸司氏の『高校教師』（1993年、主演・真田広之、桜井幸子）だった。