女川町の魅力が存分に味わえる！女川・海と釣りとファッションの祭典

グローブライドは、マッシュホールディングスならびに宮城県女川町との3者共創により、2025年10月5日(日)、宮城県女川町において魅力溢れる体感イベント「女川・海と釣りとファッションの祭典 〜Sea, Fishing and Fashion Festival」を開催します。

女川・海と釣りとファッションの祭典 〜Sea, Fishing and Fashion Festival

■開催日 ：2025年10月5日(日)

■会場 ：宮城県・女川町内3会場

(マッシュパーク 女川、女川町まちなか交流館、女川町海岸広場)

※ 開催時間はプログラムによって異なります。

未曾有の大災害によって大きな被害を受けた女川町が推し進める現状復旧にとどまらない「港町おながわ」の再生と発展を目指す復興を盛り上げようと、自然・食・ファッション・エンターテインメントが融合した多彩なコンテンツを通じて、訪れる方々に女川町の魅力を存分に味わっていただくとともに、より多くの方に女川の多彩な魅力をお届けする機会となることを目指し3者が共創しました。

【FASHION】

SPECIAL COLLABORATION｜DAIWA × gelato pique & emmi

グローブライドがグローバルに事業展開するフィッシングブランド「DAIWA」と、マッシュグループのルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」とウェルネス＆トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」との特別なコラボレーション。

gelato piqueがデザインした遊び心あふれるルアーやフィッシングを楽しむクマモチーフのコレクション、フィッシングネット(漁網)をアップサイクルしたemmiのウェルネスウェアなど、本イベント限定のオリジナルアイテムが登場します。

■販売場所：マッシュパーク 女川

■販売時間：10:00〜16:00

gelato pique べビモコベアセットアップ

gelato pique オリジナルルアー(全3種)

emmi eco ナイロンポケッタブルブルゾン

emmi eco ナイロントートバッグ

【FISHING EXPERIENCE】

フィッシング釣り体験 presents DAIWA YOUNG FISHING CLUB＠女川町海岸広場

DAIWAがおよそ50年運営するダイワヤングフィッシングクラブの子ども対象コンテンツを女川町向けにアレンジした「釣り体験教室」を開催します。

※釣り具・ライフジャケットなど釣り体験に必要なアイテムすべてを用意し、フィッシングに精通したスタッフのサポートのもと、初心者でも安心して楽しめる体験イベントです。

■開催場所：女川町海岸広場(隣接の岸壁)

■開催時間：9:00〜14:15(45分交代制)

■参加費 ：無料

■対象年齢：小・中・高校生

■申込期限：9月17日(水)

■体験申込はこちら ※お申込後、抽選となります。

https://business.form-mailer.jp/fms/334766c8302901

＜注意事項＞

※ 詳細スケジュールに関しましては抽選後にメールで発表しました。

※ 保護者の方の付き添いが必要です。

【SHOPPING】

MASH FAMILY SALE in ONAGAWA

「gelato pique(ジェラート ピケ)」のルームウェアや「SNIDEL(スナイデル)」、「Mila Owen(ミラ オーウェン)」などのレディースファッション、「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」のナチュラル＆オーガニックコスメなどを購入できます。

※会場には数量限定で人気アイテムをセレクトしたお得な福袋なども登場します。

■販売場所：女川町まちなか交流館

■販売時間：10:00〜16:00

※10月4日(土)は女川町在住・在勤の方限定にて開催します。

証明できるものをご持参ください。

【FOOD FESTIVAL】

ステージパフォーマンスとともに海の幸や秋の味覚を堪能

海の幸、秋の味覚が豊富に揃うフードエリアでは、キッチンカー・地元の人気店・限定スイーツ・ドリンク・特産品販売など豊富なラインアップでお迎え。

ステージでのパフォーマンスを楽しみながら、女川名物“海鮮炭火焼き”や“女川汁” が味わえます！

※ 女川汁 1杯300円、海鮮炭火焼き 300円〜、笹かまぼこ 1枚300円、秋刀魚丸干し 1尾300円

※ 他にも季節の魚介・地元産ジビエを提供予定

■販売場所：マッシュパーク 女川

■販売時間：10:00〜16:00

【STAGE PERFORMANCE】

◆サプライズゲスト

■登場予定時刻 13:40〜

◆スペシャルライブ

女性アイドルグループ「凛々しくも臨界に咲くARTERIA(リリシクモリンカイニサクアルテリア)」が出演！

■登場予定時刻：13:10〜

午前の部では、フリータレントの本間秋彦さん、DAIWAマルチアングラーの秋丸美帆さん、そしてDAIWAフィールドテスター佐々木修さんによるトークショーを開催します。

宮城県や自然のこと、釣りの魅力など盛りだくさんの内容でお届けします。

佐々木さん

秋丸さん

本間さん

