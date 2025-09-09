この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、「【こりゃすごい】超大画面のモバイルモニター『InnoView 23.8インチ 2K モバイルモニター』をレビューします」と題した動画を公開し、話題の大画面モバイルモニターについて熱く語った。



動画冒頭で、「23.8インチなんですが、モバイルモニターなんで距離感近いと思うんですよ。一般的なモニターより、YouTube見るにはこのモニター最高ですよね」と自らの感想を披露。戸田さんは、InnoViewの23.8インチモデルが、従来モデルよりも圧倒的に大きいながらも、設計や付属品、そして「使い勝手は普通のモバイルモニターとほぼ一緒といっても過言ではありません」とその手軽さを強調。日本語のしっかりとした説明書や長さ1.5mのType-Cケーブル、45Wの一体型ACアダプターなど、「よく考えてるなと、ちょっと感心しました」とメーカーの配慮にも注目した。



実際の使用感については、「アンチグレアなので、非常にね、仕事に使うにも最高だと思います」と述べ、MacBook Proやゲーム機、パソコンとの接続方法、さらにはExcel作業の快適さを伝える。「大きい表を作業する方なんかは、とてもいいと思います」と、大画面による業務効率化のメリットを挙げつつ、「動画見るには、最高ですよね」とエンタメ利用も推奨した。



気になる音質には「ノートパソコン内蔵のスピーカーと同じぐらいだと考えてください。迫力で映画見たいよ、なんていう方は、外付けスピーカーやヘッドホンをおすすめします」と率直な意見も。「100Hz駆動なので、結構ちゃんとついてくる感じがします。チラチラしなくて、見やすい」と映像体験の質にも触れた。



23.8インチの大画面モデルの最大の利点には「やっぱりね、これ使わない時に、しまっておける。もしくは、ちょっと持っていける。非常にいいと思います」とモバイル性を重視。「重量も約2.5キロぐらいなので、アクティブに利用できる大画面ですね」と述べ、出張や自宅の省スペース利用にも対応できる点を評価した。



締めくくりには、「僕の点数評価は、75点の上場の点数としたいと思います。お家が狭い、机が小さいという方の選択肢としては、とてもいいと思います」と採点理由とともに総括した。