カンテレ（関西テレビ）「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」が８日、放送され、作家で社会学者の古市憲寿氏が生出演。７日に退陣を表明した石破茂首相についてコメントした。

古市氏は「去年の石破内閣での会見が、見た目が“だらし内閣”って言われて」と組閣の際の記者会見でのヨレヨレのモーニング姿が「だらし内閣」と不名誉な称号を与えられたことに言及。続けて「昨日の会見でも、スーツにフケらしきものがたくさんついてる、ってネットで叩かれて。身近にそういうことを言ってあげる人が誰もいない。フケついてたら、誰か言うじゃないですか。誰も言わない」と身だしなみを指摘する側近が誰もいないとした。

自身は日本テレビ系「バンキシャ！」で石破氏がゲストで出演し、共演したことがあるそうで、「その時も僕が言ってあげたんですよ。側近とか秘書官とか何十人とスタジオにいるのに、だーれも言ってあげない。僕が『フケついてますよ』ってコロコロローラーとかで取ってあげたんですよ」と秘話を明かし、「誰も周りが言えなかったのがすごい」と驚いていた。