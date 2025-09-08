この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画で、チャンネルメンバーのJukiaが、初来日したアメリカ人の人気カップルYouTuberに遭遇。空港で声をかけたことをきっかけに、日本の魅力を伝えるべく「FREE RIDE」でおもてなしする様子が収められている。

この企画は、日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内をした後にホテルまで送迎するというもの。今回ゲストとなったのは、アメリカ・ユタ州出身で、旅のVlogを中心に活動するカップルYouTuberだ。空港で偶然にも同じ動画クリエイター同士が出会うという奇跡的な展開から、刺激的な東京観光が始まった。

一行がまず向かったのは、渋谷のスクランブル交差点。世界最大級の交差点を目の当たりにした2人は、「オーマイガーシュ！」「これマジでヤバいって！」と大興奮。展望スポットからの眺めには「一日中見てられるね」と感動しきりの様子だ。人の多さに圧倒されながらも、その光景を夢中でカメラに収めていた。

ハイライトとなったのは、自身で釣った魚を食べられる居酒屋「釣船茶屋ざうお」での体験だ。男性は「人生で一度も釣りしたことないんだよ！」と明かしながら、見事にヒラメを釣り上げることに成功。その魚がわずか10分ほどで寿司やフライとして提供されると、「10分前まで泳いでたんだもんね！」「めっちゃ新鮮だね！」と日本の食文化のユニークさとクオリティの高さに驚きを隠せない様子だった。

動画の最後には、ホテルに送り届けたJukiaに対し、2人から「人生で一番最高な『国に着いた一日』って思い出になるよ！」と心からの感謝が伝えられた。空港での偶然の出会いから生まれた、忘れられない特別な日本初日の思い出が伝わる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング
02:36

Ty & Kenaと合流
13:22

渋谷
23:02

釣船茶屋ざうお
41:05

お別れ

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 12.80万人 302 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube