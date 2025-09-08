やみつきになる「ココナッツ鶏鍋」って!? 神戸・元町の海南料理店で未知の美味に出会う

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードライター猫田しげるさんが、日本では珍しいココナッツ鶏鍋やアヒル料理（絶品！）などを味わえる「中国料理 海南」をご紹介。

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードライター猫田しげるさんが、日本では珍しいココナッツ鶏鍋やアヒル料理（絶品！）などを味わえる「中国料理 海南」をご紹介。

芦屋から元町にお引越ししてリーズナブルになった「海南」

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー！

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

もともと「香港海鮮料理 海南」という店名でした。香港と海南は同じ食文化圏なので似た料理が多いそうです 写真：お店から

中国・海南島の料理ってどんなものかご存じですか？「海南チキンライス」ぐらいしか思い浮かばない人も多いのではないでしょうか。まあ私もそうでしたが。

今回ご紹介する「中国料理 海南」は、主に中国料理全般ですが、店名どおり海南島のメニューも揃えています。オーナーシェフの李暢鵬さんは海南島生まれ。香港のレストランで修業し、なんと神戸の名門広東料理「施家菜」で副料理長を務めていた実力派です。

李さんは2018年に独立し、芦屋に「香港海鮮料理 海南」をオープン。長らく地元の食通たちに愛されてきましたが、2024年6月に元町商店街に移転しました。

猫田さん

「観光客やインバウンド層を狙ったのだろう」と邪推したところ「子供の学校がこの辺なので、引っ越しました。遠いと心配だからね」と、家族愛ゆえの思い切った決断からでした！

広〜い店内。1階は44席、2階は48席もあります

そして芦屋時代とは客層も少し異なるため「ランチを充実させ、値段も下げました」と今の時代の流れに逆らったカジュアル路線へシフトチェンジ。以前は、ランチ2,000円から、コースも5,000円ぐらいからでしたが、移転後はランチが1,200円からで麺や一品料理も充実。夜のミニコースは2,700円からで飲み放題付きでも4,500円！ 5,500円のコースでも前菜盛り、点心3種、フカヒレスープ、大エビのチリソース、和牛料理、海鮮料理、香港式揚麺、デザートの全8品という大満足の内容です。

2階には円卓もあり中華気分が盛り上がります

もちろん価格は抑えても味のクオリティは落としません。むしろ「中華街が近いので初心者から上級者までの口に合うよう探求しています」とのこと、激戦地で勝負に出たからには気合十分です。

南国のエキゾチシズム漂う「ココナッツ鶏鍋」、どんな味!?

ランチも好評なのですが、一度体験してほしいのが「日本ではあまり食べられない海南料理」の数々。まずはその一つ「ココナッツ鶏鍋」をご紹介！

ココナッツ鶏鍋は、実はメニューにありません。前日までに予約が必要で、1人前1,600円（白飯付きでお代わり無料、注文は2人前より）

聞いたことないですよね。名前の通りココナッツの鶏鍋なのですが「おそらく関西で食べられるのは当店だけです」と李さん。猫田調べでは、東京にはあるのが確認できましたが、確かに関西にはないようです。

猫田さん

故郷の海南島では非常にポピュラーな料理で、ココナッツ鶏鍋専門店がいくつもあるほどだとか。店によって味もまっっったく違うというから興味深い。

実はココナッツは低カロリーでありながらマグネシウムなどの栄養が豊富。美容に良いことでも知られていますね

作り方を見て驚くのですが、ココナッツを丸ごと1個取り出してきて、ぶった切ります。中に蓄えられたココナッツウォーターを鍋に注ぎ、ココナッツ果肉を細切りにして、クコの実を加えてジャッと熱します。

鶏肉は京都産。写真は半羽です

そこにブツ切りの鶏肉と塩を入れて煮込むだけ。10分ほどで火が通ります。かなりシンプルなのですが、ココナッツの甘みと香りが鶏肉に染み込んで、エキゾチックな風味あふれる、独特な味わいに……！

店によってはナツメを入れたり、野菜をわさわさ入れたり、色々です

そのままでも塩味が付いているのでおいしくいだけます

さっそく味わってみると、ココナッツの南国チックな香りのするスープと、シャキシャキ食感のココナッツ果実が、日本では体験したことのない味。驚くのがタレのおいしさです。スイートチリソースにニンニク、酢、塩などで作られた専用ダレが、タイ料理のようにエスニックなピリ辛コク旨テイスト。

「ココナッツには肉を柔らかくする効果があります」と李さん。へ〜！

「食べ終わった後は清湯スープを加えて、豆腐、野菜、海鮮などを入れて2度目を楽しみます」とのこと、それいいな〜と思いましたが、次の料理を紹介しなければならないので第2ラウンドはまた今度……。

クセなし！硬くなし！ アヒル料理に感動

アヒル塩煮もメニューにない特別料理で、事前予約が必要。写真は半身2,600円です

もう一つの海南島名物「アヒル塩煮」が登場です！ アヒルも食べたことがある人は少ないと思います。北京ダックはアヒルの皮ですが、肉を食べるイメージはないですよね。硬そうとか、クセ強そうとか、先入観が邪魔をしてしまいますが、これも「海南島を代表する料理です」とのこと。

猫田さん

北京ダックって「北京烤鴨」と書くので鴨だと思っていましたが、アヒルだったんですね……。

アヒルを丸ごと塩で味付けし、煮込むこと1時間。脂がたっぷり出ますが、澄んだ上品な脂なのでくどくないです！

味わってみると全くクセはなく、程よい弾力があって日本の若い地鶏のよう。皮付きなので脂がしっかりのっていて、脂の少ない身とのバランスがちょうど良い。ニワトリとはまた違った、ツウ好みの味わいです。

チャーシューは北京式と香港式の2種あり

焼豚2,000円。塩で味付けした豚バラ肉を専用の窯で1時間じっくり焼き上げます

まずは北京式。いわゆる一般的なチャーシューですが、こちらは皮付きの豚バラ肉に甘じょっぱいタレを付けて味わいます。ちょっと厚めに切るのが特徴です。

人ひとり入れそうな大窯！ 中国から輸入したそうです

ちなみに窯はコチラ。お店の3階がキッチンになっており、そこに備え付けてあります。チャーシューなどじっくり焼き上げる系は全てこの窯が活躍します。



香港式叉焼1,380円。豚ロースなので肉肉しさが楽しめます

こちらが香港式叉焼。豚ロースを使い、芝麻（ゴマ）ベースに塩、老酒、ニンニクなどを配合した甘味噌のようなタレに漬け込んで窯で焼き上げます。飲むと1杯では止まらないので我慢しましたが（笑）、ビール欲しくなります！

猫田さん

そうそう、この赤色、確かに香港のチャーシューってこんな色ですよね。その理由は「紅糟（ホンツァオ)という発酵調味料を塗り込むためだそうです。肉を柔らかくし、うまみを深める効果があるのだとか。

香港式点心も充実。皮から手作りの餃子や焼売などが楽しめる

広い厨房には李さんともう一人の調理人が。100種類ほどあるメニューを全部2人で作るというから尊敬します

そうそう、李さんは「施家菜」で長年腕を振るっていただけあって、広東・香港料理ももちろんお手のもの。特に香港式点心は20種ほど揃え、全て自家製！

大根餅は3個600円

大根餅は見た目のシンプルさに反してかなり手間がかかる一品。すり下ろした大根に焼豚の角切りを入れ、干しエビなども加えて練り、揚げ焼きにするそうです。皮カリッ、中ムッチムチの食感がたまりませんね。

猫田さん

大根餅って、目立たないけど「干しエビ」がかなり大事だと思うんですよ！ 入っているといないとでは大違い。

エビ蒸し餃子3個600円。エビのほか豚ミンチ、椎茸、タケノコなど具だくさん

このエビ蒸し餃子がまたうまい！ むちっとした手作りの皮の中に、エビ入りの餡がパンパンに詰まっており、噛むと「ブリッ！」と中身が弾けます。これ20個ぐらい食べたいです。

ホタテ蒸し餃子3個600円。皮にカボチャを練り込んでいるのでこの色です

ホタテ蒸し餃子も絶品。エビ、豚ミンチ、椎茸、タケノコなどの具がみっちりで、皮にほのかな甘みがあります。

李さんは日本語が少し苦手ですが、奥様の陳泙さんが流暢なのでコミュニケーションは問題ないです！

芦屋時代は店内に水槽があり、アコウや鮑、オマールエビ、伊勢海老、ミル貝など高級魚介が泳いでいました。今では水槽は別の場所にあり、高級魚の料理も相変わらず充実。海南は暖かい港町なので魚介料理がおいしいんです！

店頭では点心や惣菜などを販売。食べ歩きやテイクアウトにどうぞ！

芦屋時代はちょっと駅から離れていたのでなかなか頻繁には行けませんでしたが、今は元町の商店街内にあり、めちゃめちゃアクセス便利。ランチにも気軽に寄れるのでヘビーユーズしたくなります！

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆中国料理 海南住所 : 兵庫県神戸市中央区元町通3-9-2TEL : 050-5594-6115

猫田しげる

20年以上、グルメ誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。各地を転々とした挙句、現在は関西在住。「FRIDAYデジタル」などのweb媒体で記事執筆。めったに更新しない猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ！」。

※価格は税込。

文：猫田しげる

撮影：東谷幸一

