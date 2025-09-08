21歳プロレスラーが死去【報告全文】昨年10月にデビューしたばかり…今年5月に巡業バスと接触事故
プロレスラーの長尾一大心（ながお・たいしん）さんが7日に入院先の病院で死去したことが同日、分かった。所属の全日本プロレスが公式サイトで発表した。21歳。長尾さんは5月31日、巡業バスと接触。腹部圧迫による外傷性ショックのため、予断を許さない状況の中、集中治療室で治療を続けていた。
【写真】もう見られない…リング上で躍動する在りし日の長尾さん
公式サイトでは「弊社所属選手 長尾一大心は5月31日に巡業バスと接触し、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けて参りましたが、入院先の病院で本日9月7日に永眠（享年21歳）いたしました」と伝えられた。また「死因に関しましては、遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します」とした。
長尾さんは2003年9月13日生まれ、北海道釧路市出身。2023年12月に入門テストに合格し、翌24年4月1日に入門。同年10月、東京・後楽園ホールにてデビューしたばかりだった。
公式サイトの報告全文は、以下の通り。
◆ ◆
【訃報】長尾一大心選手 逝去に関するお知らせ
弊社所属選手 長尾一大心は5月31日に巡業バスと接触し、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けて参りましたが、入院先の病院で本日9月7日に永眠(享年21歳)いたしました。
死因に関しましては、遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します。
突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
あわせて、長尾一大心選手へのこれまでの皆様のご支援、ご声援に感謝申し上げますと共に、謹んでご通知申し上げます。
長尾一大心選手のご冥福を深くお祈り申し上げます。
今後につきましてはご両親と相談の上、お知らせ致します。
令和7年9月7日
オールジャパン・プロレスリング株式会社
◆ ◆
（よろず～ニュース編集部）