界隈でじわじわとブームがきている「フレンチクルーラー」。フレンチクルーラーを提供するお店が増えただけでなく、まだ数は多くないものの、この数年で専門店まで登場しました。今回は、都内でおいしいフレンチクルーラーが食べられるお店を厳選してご紹介します。

1. FRECKLE donuts（東京・代々木公園）

東京メトロ千代田線・代々木公園駅1番出口から徒歩約1分のところにある「FRECKLE donuts（フレクルドーナツ）」は、厳選した国産素材を使用したフレンチクルーラーの専門店。イチ押しは店名を冠した「フレクルドーナツ」。⼝に広がる卵と⼩⻨の味わい、やみつきになる軽めの⾷感、そして⾷べ飽きないサイズ感が特徴です。メニューには「スノーシュガー」や「煎茶」などレギュラーメニューが6種類と、季節の限定メニュー1〜2種類が並びます。

2. Equal（幡ケ谷）

幡ケ谷駅から徒歩5分ほど、入店待ちの行列が途絶えないパティスリー「Equal（イコール）」。看板商品の「チーズケーキ」「シュークリーム」と並ぶシグネチャーの一つが「フレンチクルーラー」。弾力のあるもちもち食感の生地は、中はとってもエアリーで歯切れが良く軽い食べ心地。冷めてもおいしくいただける、パティシエの技術が光る逸品です。

3. HOCUS POCUS（東京・永田町）

出典：su_taさん

永田町から徒歩2分ほどにある“ドーナツのラボラトリー”こと「HOCUS POCUS」。「揚げ」「焼き」「蒸し」など、製法にとらわれないオリジナリティ溢れるドーナツが評判です。こちらのフレンチクルーラーは、外はさくっと、中はふわっと、揚げていることを忘れてしまうくらい軽くて食べやすい一品。今年4月には表参道に2号店がオープンし、人気の蒸し・焼きドーナツはもちろん、揚げドーナツに特化した同店限定メニューも提供されています。

4. Franse cruller-donut（東京・菊川）

菓子職人が手掛ける、フランス菓子仕立てのフレンチクルーラーと古典菓子の専門店「Franse cruller-donut」。フレンチクルーラーは、栃木県市貝町の高田農場の平飼い有精卵、北海道産薄力粉とバターを使用。さっくりと薄い生地で、プレーンのほかにも「Sucre Citron（シュガーレモン）」「Pistache（ピスタチオ）」などのフレーバーも人気です。

※2025年8月末で菊川オラ•ネウボーノ内でのポップアップ出店は終了。2025年12月3日（水）に下記住所にて実店舗オープン予定とのこと。

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-29-15 須賀ビル102

【番外編】Cream or Cruller（東京・渋谷）

クルーラー型の新スイーツも登場！こちらは、行列のできる生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」のシェフ、平子良太さんによる新店で「シュークルーラー」のテイクアウト専門店「Cream or Cruller」。シュークルーラーとは、シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた新感覚のスイーツ。シュー生地のエアリー感、フレンチクルーラーのさっくり感が同時に味わえます。そのままはもちろん、こだわりの自家製クリーム3種にディップするのもおすすめです。クリームは定番の「カスタード」「フランボワーズ」「ピスタチオ」に加え、季節限定フレーバーも。

文：食べログマガジン編集部

