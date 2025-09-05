タレントのマツコ・デラックス（52）が5日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・10）に出演。腰の関節亜脱臼に見舞われたことに言及した。

マツコは8月、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼と診断され、出演番組を欠席するなどしていた。

共演の有吉弘行が「初めて見たよ。あんな病名」と切り出すと「骨盤の骨と足の骨を結んでる関節。腰でも股関節でもないのよ」と患部について説明した。

さらに発症時を回想し「羽田空港の入り口に入れなくて。外にいたんだけど、このまま夜になるのかなって」と、壮絶な痛みで動けず、空港の入り口で固まってしまったと告白。当日は仕事で北海道に向かう予定だったが、「車から30分降りれなくて、動けないのよ。飛行機の時間どんどん迫っていて。行かなきゃと思って立ったはいいけど、今度は羽田の入り口で40分動けなくて」と、振り返った。

8月には有吉もパーソナリティーを務めるラジオなどで足の小指を骨折したことを明かしており、マツコは「あなたも今ほら、むき出しじゃない」とツッコミ。カメラが有吉の足元をとらえると、スリッパからむき出しになった小指には包帯が巻かれていた。

有吉は「体の車幅がわからなくて。ソファーに小指ひっかけて股割き。バキッて」と回想。さらに8月に俳優の坂上忍も左肩脱臼と剥離骨折の負傷を負ったことが明かされていることに触れ、「坂上忍さんも」と言及した。

マツコは「10年前くらいに死にかけたテレビを救った3人ですよ。それが本人が死にかけてる。呪いだと思うのよ」と苦笑いを浮かべながら指摘していた。