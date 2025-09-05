¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºÆÄêµÁ ¿· “¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È” 9/11¤ËÃÂÀ¸¡ªOMA½Å¾¾¾ÝÊ¿¤¬¼ê¤¬¤±¤ë·úÃÛ¤ËNIKE´ú´ÏÅ¹¤ä¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±³ÍÆÀ¤ÎÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤¬½¸·ë
1988Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¸¶½É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖRe: HARAJUKU CULTURE¡×¡£À¤³¦Åª·úÃÛ²È¥æ¥Ë¥Ã¥ÈOMA¤Î½Å¾¾¾ÝÊ¿»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê·úÃÛ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖNIKE HARAJUKU¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¤äÆîÀÄ»³¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¿·¶ÈÂÖ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À30Í¾Ç¯¡£¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬¼õ¤±·Ñ¤°Àº¿À
¿·À¸¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬·ú¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆNTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò¤ÎÁíºÛ¸øÅ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿Í³½ï¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£1988Ç¯¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿µì¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖA COLLECT FOR EX-STANDARD¡ÊÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ËÜÊª¤ò½¸¤á¤ë¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤¿¡¢Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ëÊ»Àß¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ³Ê¿Ê½Ð¤ò»Ù¤¨¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¸¶½É¤Î³¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÈÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖRe: HARAJUKU CULTURE¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì½ê¤«¤éÀ¤³¦¤Î¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄÉµá¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬½¸¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¦¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»É·ãÅª¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹ñºÝÅª·úÃÛÀß·×»öÌ³½êOMA¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë½Å¾¾¾ÝÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡ÊÆóÌÌÀ¡Ë¡×¤ò·úÃÛ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸¶½É¡¦É½»²Æ»¤ËÊ»Â¸¤¹¤ë°Û¤Ê¤ë³¹¤Î¸ÄÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å6³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬¤Î¹âÁØÅï¤ÈÃÏ¾å1³¬¤ÎÄãÁØÅï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Î¾Åï¤Î´Ö¤Ë³¹¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤ë¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡ÊÉßÃÏÆâÄÌÏ©¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µì»ÜÀß¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²°¾å¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
NIKE´ð´´Å¹¤¬4¥Õ¥í¥¢¤òÀê¤á¤ë
¼çÍ×¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNIKE¡×¤Î´ð´´Å¹¡ÖNIKE HARAJUKU QUEST¡×¤¬ÃÏ¾å1³¬¤«¤é3³¬¤ËÆþµï¤·¡¢9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼1³¬¤ÏNIKE¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ·×4¥Õ¥í¥¢¤¬NIKE´ØÏ¢¤Î¥Õ¥í¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°¾å¤Ë¤ÏNIKE¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¡¢11·î°Ê¹ß½ç¼¡³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±³ÍÆÀ¤ÎÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¡ÖÉÙ¶Ó¼ùÂæºÚ¹áÝ§¡×¡¢ÆîÀÄ»³¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ÖPrès de L¡ÇAS¡×¡¢Ï·ÊÞÅ·¤×¤éÀìÌçÅ¹¡ÖÅ·¤×¤é¤Ò¤µ¤´¡×¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ13-14
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,956.49Ö
µ¬ÌÏ¡§ÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å6³¬¡¢Åã²°1³¬
»ö¶È¼ç¡§NTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢H-QUESTÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈNTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëSPC¡Ë
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆNTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò¤ÎÁíºÛ¸øÅ¡¤¬½êºß¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ö¶È¼ç¤Ë¤Ï¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¡Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¡ã9·î³«¶È¡ä
1¡Á3F¡¡NIKE HARAJUKU/³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖNIKE HARAJUKU¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÎ¾Êý¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ê¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¤È¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ÎºÇ¿·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã11·î°Ê¹ß³«¶ÈÍ½Äê¡ä
6F¡¡Près de L¡ÇAS¡Ê¥×¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥¹¡Ë
ÆîÀÄ»³¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¡ÖL¡ÇAS¡Ê¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ÖPrès de L¡ÇAS¡Ê¥×¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥¹¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£·ó»ÒÂçÊå¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¡¢¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤Ïµ¤·Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
5F¡¡ÉÙ¶Ó¼ùÂæºÚ¹áÝ§¡Ê¥Õ¡¼¥¸¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë ¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥ÈÅ¹
¥Õ¡¼¥¸¥ó¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑÎÁÍý¤ò¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯ÂæËÌ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£°ÊÍè¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤¬´«¤á¤ë¡ÖÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¥°¥ë¥á10Áª¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×ÂæÏÑÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤¹¤ëÁÇºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÂæÏÑ¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5F¡¡Å·¤×¤é¤Ò¤µ¤´¡¡¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥ÈÅ¹
ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞÅ·¤×¤éÀìÌçÅ¹¡£ÅìµþÆüÈæÃ«¤Ë¤ÆÂçÀµ7Ç¯ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤òÎáÏÂ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¡£µ¨Àá¤Î°ì»®¤È¥½¥à¥ê¥¨¸·Áª¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£ÅÔ²ñ¤Ç¤Î·öÓä¤òËº¤ì¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1F¡¡EW.Pharmacy Room106
Ä´ºÞÌô¶É¤ÎÄ´¹ç¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×EW.Pharmacy¤¬¡¢mobility¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉÙ¥öÃ«¤«¤é°ÜÅ¾¤·¡ÖEW.Pharmacy Room106¡×¤È¤·¤Æ¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÕ¤¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¿§Ì£¤ä²Ö¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤·¡¢À¤³¦¤Ë⼀¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¡¼¥±¤äÃ¯¤«¤ËÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎÂçÎÌÈ¯Ãí¤â¤´ÁêÃÌ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
1F¡¡SUNSPEL OMOTESANDO
1860Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥µ¥ó¥¹¥Ú¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¾å¼Á¤ÊÆü¾ïÃå¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë±Ñ¹ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦½é¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼T¥·¥ã¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥ê¥ô¥£¥¨¥é¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´°àú¤Ê¥µ¥ó¥¹¥Ú¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥¢½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
1F¡¡FUKURIN Coffee & Beer ¸¶½É
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÁ¸±¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¥Û¤Ã¤È½ÐÍè¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î¹ñ»º¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë°î¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òµ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤ÏÉ½»²Æ»¤«¤éÉ÷¤ÎÈ´¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤²°³°ÀÊ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎMETACRAFT¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
B1¡¡The Tunnel
The Tunnel¤Ï¿©¤È²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ê£¹çÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ËÉ²»¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
B1¡¡The Hall
The Hall¤Ï¡¢Ìó300Ö¡¦Å·¹â4m¤ÎÂç·¿¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦Å¸¼¨²ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1ÆüÈ¯É½¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¡¢Å¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¡¢Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ö¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡£
À¤³¦Åª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê·úÃÛ¶õ´Ö¤Ï¡¢É½»²Æ»¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡¢±ü¸¶½É¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥¢¡¼¥È¡¢²»³Ú¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤Î¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤È¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¼¤Ò°ìÅÙÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸¶½É¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÝÆ°¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
（画像：NTTアーバンソリューションズ、Forward）
