【転スラ】魔王＆スライム「リムル」モチーフのウォッチ・財布・リュック
TVアニメ『転生したらスライムだった件』より、魔王リムルとスライムリムルをモチーフにした限定アイテムが登場！ クロノグラフ腕時計、長財布、2WAYミニリュックがファン必携のデザインをチェックしよう。
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称「転スラ」。
WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。TVアニメシリーズは第4期の制作も決定し、世界中で「転スラ」旋風の勢いは止まらない。
そんな「転スラ」シリーズの劇場版第2弾となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が2026年2月27日（金）に公開決定。ストーリーは、原作・伏瀬による原案＆完全監修。さらに広がりを見せる「転スラ」ワールドが完全新作で描かれる。
今回登場するTVアニメ『転生したらスライムだった件』の世界観を纏ったスペシャルアイテムは、魔王リムルとスライムリムルをモチーフにした「智慧之王（ラファエル） クロノグラフ腕時計」、「スライムリムル＆しっぽ付き本革財布」、そしてバリスティックナイロンを贅沢に使用した「2WAY仕様ミニリュック＆スリングバッグ」の3アイテム。
「智慧之王（ラファエル） クロノグラフ腕時計」は魔王リムルのカリスマ性と包容力を表現。
ダークブルーの文字盤は、角度によって煌めくサンレイ仕上げが施されており、日本製クロノグラフムーブメントと、「智慧之王（ラファエル）」を搭載し、高い精度と実用性を兼ね備えている。
ケースはステンレス製で耐久性も抜群。日常生活強化防水仕様で安心してお使いいただける。
「スライムリムル＆しっぽ付き本革財布」はイタリアの名門タンナー「マストロット社」製の高品質レザーを贅沢に使用。
スライムリムルの爽やかなブルーステッチとファスナー生地が特徴で、ファン心をくすぐるこだわり満載のデザイン。
裏面には革絞りでひょっこり顔をのぞかせるリムル、そしてランガのしっぽをイメージしたフリンジや抗魔の仮面をモチーフにした刻印も施されている。
「スライムリムル＆しっぽ付き本革財布」は米軍MILスペックの高強度バリスティックナイロンを使用し、耐久性と軽量化を両立。
72cm〜120cmまで調節可能なショルダーベルト2本は付け替え自由で、ミニリュックまたはスリングバッグとして使い分けが可能な2WAY仕様だ。
多彩なポケット構成で収納力も抜群。日常のお出かけからアウトドアまで幅広く活躍しそう。
（C）川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
