●『スターバックス』から、2025年秋の新作がラインアップ。ほうじ茶×フルーツのティービバレッジから濃厚なチョコレートムースのラテまで、注目メニューをご紹介します。

毎回、シーズンフレーバーが待ち遠しい『スターバックス』の限定メニュー。この秋は夏から引き続き、ピーチを使ったフラペチーノや人気シリーズの復刻版がお目見えします。

厳しい残暑が予想される初秋にもうれしいコールドドリンクも大充実。今回は、その中から気になるフレーバーをピックアップしました。ぜひ早めにチェックして、お飲み逃しなく。

「ほうじ茶×白桃」が味わえる『スターバックス ティー & カフェ』限定のティービバレッジ

「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」持ち帰り 776円、店内利用 790円 ※トールサイズのみ。終了日未定

ティーに特化し、全国で21店舗を展開する『スターバックス ティー & カフェ』では、ほうじ茶と白桃を合わせたフラペチーノ「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」が登場。ふんわりなめらかな白桃のムースとごろっとした果肉に、すっきりとしたお茶の香ばしさが重なって、くせになる味わいが魅力です。

涼しくなってきたら「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ(ホット)」もおすすめ。さらに、甘みを感じる香ばしい“加賀 棒 ほうじ茶”を使った「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー(アイス)」や、ストレートの「加賀 棒 ほうじ茶」もスタンバイしています。

ベルガモットの華やかさな香りに心おどる「アールグレイ ブーケ ＆ ティー」

「アールグレイ ブーケ ＆ ティー フラペチーノ」持ち帰り 668円、店内利用 680円 ※トールサイズのみ。10月31日(金)まで販売予定

期間限定発売中の「アールグレイ ブーケ ＆ ティー フラペチーノ」は、2023年に販売された「アールグレイ ブーケ ティー ラテ」の風味を活かした新作フラペチーノ。ベースにアールグレイを使用し、ハーブとミルクを合わせたフラペチーノに、ベルガモットやレモンピールなど、清涼感のある豊かな香りを楽しめます。さらに、はちみつをトッピングしたホイップでスイーツ感も充実！

また、「アールグレイ ブーケ ＆ ティー ラテ」も、アイスとホットで復活。華やかな香りが心地よくティータイムを彩ります。

金胡麻に伊予柑、もみじエキスも？『スターバックス リザーブ ロースタリー 東京』限定のスペシャルフレーバー

胡麻の「岩おこし」と伊予柑ピールが付いた「金胡麻 プラリネ ラテ」店内利用 1200円 ※持ち帰り不可

コーヒー豆から焙煎までこだわりぬいた「スターバックス リザーブ」や、ティーに特化した「TEABANA」、さらにバーやラウンジも備えたスターバックスの進化系『スターバックス リザーブ ロースタリー 東京』（東京・目黒）。

秋限定のスペシャルフレーバーの注目は、「金胡麻 プラリネ ラテ」。同店を代表する「東京 ロースタリー マイクロブレンド」にインスパイアを受け、アーモンドとヘーゼルナッツのソースに、香ばしい金胡麻を合わせた一杯です。添えられた胡麻の「岩おこし」と伊予柑のピールをつまみながら、秋ならではの深い味わいを堪能できます。

「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」店内利用 1200円 ※持ち帰り不可。9月5日（金）から販売 [食楽web]

また、2階の「TEABANA」で味わえる「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」は、「TEAVANA 加賀 棒 ほうじ茶」をベースに、もみじ茶パウダーやもみじエキスをイン。さらにメープルシロップをプラスして、秋にピッタリなティーラテに仕上がっています。表面のキャラメリゼも香ばしく、さまざまな香りと甘みが溶け合う上品な味わいです。

やっぱり秋は焼き芋！ 大人気のご褒美ドリンクも再登場！

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」(アイス) 持ち帰り 628円、店内利用 640円 ※トールサイズのみ、写真はイメージ

秋の味覚といえば焼き芋！ 「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、焼き芋とほうじ茶、和の香ばしさがたっぷり詰まった一杯。焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクの組み合わせ、さらに焼き芋風味のムースにパウダーをトッピング。ごろっとした食感も味わえる、焼き芋尽くしの逸品です。

「チョコレート ムース ラテ」(ホット/アイス) 持ち帰り 589円、店内利用 600円※トールサイズのみ、写真はイメージ

2023年秋に初登場し、昨年リバイバルでも大好評だった「チョコレート ムース ラテ」が、この秋も再登場。深煎りのエスプレッソにナッツが香るラテに、ふんわり口どけるチョコレートムースがたっぷりと注ぎ込まれています。甘さとコクがたまらない、この時期ならではの期間限定ご褒美ドリンクです。

スターバックス

https://www.starbucks.co.jp/