なぜ？夫の「不倫相手は常に3人」告白…サレ妻に転落した私の答え【ママリ】

夫の告白に唖然。私が出した答えは離婚の一択

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。パートナーの浮気が発覚したら、できれば冷静に話し合いをしたいものですが、気持ち的にはなかなか難しそうですよね。自分自身が知っている状況と、パートナーから聞く裏切りの内容を突き合わせる作業にも非常に心が痛みそうです。それでも、今後どのように自分の人生を生きていくかを決めるにあたっては、つらくとも一度しっかりとした話し合いが必要なのかもしれません。

主人公のまりもは結婚してから10か月。まだまだ新婚と言うころの女性です。しかし5年付き合って結婚した夫は何とすでに不倫を繰り返していたことが発覚。





怪しいと思える行動を追跡したところ、不倫相手は1人ではなく複数人いることも分かりました。夫の不誠実な態度にまりもはブチ切れ。まりも自身の両親と夫の家族に自宅へ来てもらい、話し合いを始めました。

浮気相手が常に3人いたという夫は、「これまでに何人と浮気をしたかは数えてない」という衝撃の告白をしました。この話を両家の家族がいる前でしなければいけなかったまりもさんはさぞや情けなかったでしょうね。



とはいえ、ここまで内容が露呈されればある意味での諦めはつきそうです。まりもさんは「離婚して」と別れの道をはっきり示しましたが、こうした「腹を割った」話し合いができれば、お互いに今後進む道を未練なく選べるのかもしれませんね。

（配信元: ママリ）