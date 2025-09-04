「ひとり最高1000万円！」韓国代表メンバーに支給される“Ｗ杯出場ボーナス額”が判明！「総額はおよそ３億円」「前回30名から39名に増枠」
韓国全国紙『スポーツソウル』日本語版が報じたのは、11大会連続12回目のワールドカップ出場を決めている韓国代表メンバーの“出場ボーナス額”だ。９月２日、韓国サッカー協会（KFA）は理事会を開催し、2026年北中米ワールドカップ本大会出場に貢献した韓国代表選手に支給する報奨金の詳細を確定したという。
同メディアは「KFAはアジア最終予選突破に伴う報奨金として計27億4640万ウォン（約２億9000万円）を支給する。支給対象は最終予選10試合で招集された選手54人のうち、KFAが定めた支給の最小基準を満たす39人だ」と記載。そのうえで、「39人には最終予選における貢献度に応じて、１億ウォン（約1063万円）、8000万ウォン（約850万円）、6000万ウォン（約638万円）、2500万ウォン（約265万円）、1500万ウォン（約159万円）がそれぞれ支給される」と続けた。
さらに「KFAは前回のカタール大会で本大会出場を決めた際、各選手の貢献度に応じて４つの等級を定め、30人の選手に報奨金を支給した。ただ、今回からはより多くの選手が報奨金を受け取れるようにすべく、等級を『４つ』から『５つ』に拡大するなど支給の最小基準を緩和した」と説明している。
そして補足として、「カタール大会では本大会の最終エントリー26人に含まれた選手に対し、最低２億8000万ウォン（約2980万円）から最大３億4000万ウォン（約3619万円）の報奨金が支給。バックアップメンバーとして帯同したFWオ・ヒョンギュ（ヘンク）も6000万ウォン（約638万円）を受け取った」という情報も紹介している。
現在、韓国代表は森保ジャパンと同じく北米遠征を敢行中。現地９月６日にアメリカ代表と、同９日にメキシコ代表とのテストマッチに臨む予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
