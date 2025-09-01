【ハローキティ】“王冠×トランプ” フィギュア付お菓子缶☆コラボイベントに！
王冠ハローキティのフィギュア入り、ガラス絵で描いたファン必見のめちゃKawaii『ハローキティのトランプ缶』が、伊勢丹新宿店×サンリオキャラクターズコラボイベントに先行登場！ これは見逃せない可愛さですッ。
☆可愛いデザイン缶や付属フィギュアなどのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
大人の子供心をくすぐる、レトロなハローキティのお菓子缶がやってくる♪
9月9日（火）より伊勢丹新宿店×サンリオキャラクターズコラボイベント『FANCY SANRIO CHARACTERS vol.10〜Celebration party〜』にてお菓子缶『ハローキティのトランプ缶』が先行販売される。
『ハローキティのトランプ缶』は、大好評だった青山デカーボの2025年のバレンタイン限定『ネコのトランプ缶』の「ハローキティ」版。ガラス絵に描かれた大人可愛いハローキティにご注目♪
『ハローキティのトランプ缶』は、青山デカーボの商品では初となるダイヤモンドカットの丸缶。
缶の蓋面にはキティの雰囲気を表現した王冠をセンターに配置。エンボス加工の凹凸が細かく、立体的でキラキラして上品なゴージャスさを醸し出している。
ダイヤモンドカット部分には、レトロなハローキティをイメージした、昔懐かしい模様を施されており、色合いもレトロに仕上げられている。
缶の側面には、ハローキティのトランプイラストと、宮殿をイメージした柱をデザイン。トランプのKは、もちろん、Hello Kittyの『K』。キングのKではないのです♪
また、注目は付属する王冠ハローキティのフィギュアとキティトランプのステッカー！
青山デカーボとして初めて金型から制作したオリジナルフィギュアはトランプのデザインをイメージした王冠を被ったスタイルのハローキティ♪
王冠にはハローキティらしくリボンがちょこんと乗っかっています。
フィギュアの着ている洋服はフリフリの襟がとってもキュート。缶に描かれているハートと星をデザインした、バイカラーの不思議なデザインが魅力的♪
フィギュアおよび洋服のカラーリングは2種類をご用意。ランダム封入となっている。
そしてステッカーは、側面にデザインされたハローキティトランプと同じデザインで、2種類のうちいずれか1種が封入されている。
お菓子は、ハローキティの焼き印がかわいい紫いもとさつまいもを使ったグルテンフリーの焼き菓子が10枚。
紫いもの綺麗な紫色と、さつまいもの優しい甘さが楽しめ、サクサクの食感もくせになっちゃいます♪
