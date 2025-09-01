松屋もプロテインバーも。定番の飲食料品が最大53%OFFに【Amazon スマイルSALE】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。松屋の豪華な福袋やボトル飲料、おやつや軽食としてストックしておきたいプロテインバー、ナッツなどもプライスダウン。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめですよ。

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,389円（53%オフ）

茨城県産の紅はるかを使用。不揃いの訳あり干し芋


美むら

【美むら】国産 紅はるか 干し芋 （訳あり）900g 工場直売 国産 干し芋 無添加

2,780円 → 1,980円（29%オフ）

添加物不使用。おにぎりにもちょうどいい120gパック×24個


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) パックご飯 国産米 120g ×24個 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト【約1分20秒で新米気分】

3,599円 → 2,960円（18%オフ）

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,436円 → 1,754円（28%オフ）

味わいはそのまま。「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛PRO きつねうどん 高たんぱく＆低糖質＆食物繊維2/3日分 [三つ重ねだし 宗田鰹×本鰹×昆布] 日清食品 カップ麺 86g ×12個

2,836円 → 2,552円（10%オフ）

善玉菌を増やして腸内環境を改善。ケロッグのオールブラン


ケロッグ

ケロッグ オールブラン ブランリッチ 大容量 400g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維

4,977円 → 3,296円（34%オフ）

無塩・無油・無添加。4種のミックスナッツ


DAILY NUTS & FRUITS

Daily Nuts & Fruits(デイリーナッツアンドフルーツ) 小分け4種ミックスナッツ 個包装 USエクストラNo.1アーモンド使用 箱入り 産地直輸入 無塩 無添加 植物油不使用 (くるみ アーモンド素焼き カシューナッツ マカダミア) (アーモンド等級：US Extra No.1) おつまみ おやつ 防災食品 非常食 備蓄食 保存食 35グラム (x 30)

2,590円 → 2,190円（15%オフ）

電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール


Kellogg's

ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維【Amazon.co.jp限定】

1,134円 → 907円（20%オフ）

ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋


東洋ナッツ

東洋ナッツ さかなっつハイ! 小分け 個包装 アーモンド 小魚 10g×30袋 栄養機能食品(ビタミンD)

1,728円 → 1,164円（33%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

1,104円 → 900円（18%オフ）

※クーポン利用でさらに270円オフ

い・ろ・は・す（I LOHAS）

コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本

2,131円 → 1,728円（19%オフ）

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】

2,851円 → 1,898円（33%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,498円（10%オフ）

※クーポン利用でさらに450円オフ

爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,510円 → 1,918円（24%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,673円（10%オフ）

その他のおすすめ商品


My Honey

MyHoney ハチミツ 非加熱 はちみつ アカシア 300g×1本 チューブボトル ハンガリー産 アカシア蜂蜜 100％ 無添加 低GI 【 生はちみつ専門店 マイハニー 】

1,970円 → 1,773円（10%オフ）

by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米

3,473円 → 3,009円（13%オフ）

ティーライフ

ティーライフ ルイボスティー 2.0g×101個 (ノンカフェイン 水出し お茶 ティーバッグ)

1,000円 → 900円（10%オフ）

カップヌードル

カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個

2,841円 → 2,556円（10%オフ）

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります