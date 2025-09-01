さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年9月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元ポイントはdポイント。

しまむらグループで最大1万ポイントが当たる

9月15日までの期間中、しまむらグループの対象店舗とオンラインストアで、d払いまたはdカードで合計3000円以上支払うと、抽選でdポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが50人、5000ポイントが300人、100ポイントが1万人。キャンペーンエントリーが必要。

すかいらーくグループで最大55倍還元

9月15日までの期間中、すかいらーくグループの対象店舗でdポイントとすかいらーくポイントを両方貯めると、もれなくdポイントが2倍積算される。

さらに、会計時にd払いで決済していると、抽選で通常＋54倍分dポイントが還元される（期間合計4000ポイントまで）。

キャンペーンエントリーが必要。

モスバーガーで時間帯限定3倍キャンペーン

9月9日までの期間中の15時～18時まで、モスバーガーの対象店舗でdポイントカードを提示して500円以上、買い物し、dポイントを5ポイント以上貯めると、通常＋2倍分がポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。

Samsung Wallet登録キャンペーン

9月30日までの期間中、Samsung Walletにd払いを新規で登録すると、総額2000万ポイントが山分けで進呈される（上限2000ポイント）。

キャンペーンエントリーが必要。

エディオンで最大8888ポイントが当たる

10月31日までの期間中、エディオンの対象店舗でd払い（コード支払い）で決済すると、抽選で最大全額分ポイント還元される。

特典は、最大全額、500ポイント、200ポイント、50ポイントのいずれかで、必ず何かが当選する。上限は8888ポイント。

10月31日まで期間中、エディオンの対象店舗で、ドコモスマートフォンの対象機種を購入し、dポイントカードの提示とキャンペーン用バーコードを提示すると、最大2000ポイントが進呈される。

はるやまで最大1万5000ポイント

9月30日までの期間中、はるやまの対象店舗でdポイントカードを提示し、合計15ポイント以上を積算すると、抽選で最大1万5000ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万5000ポイントが5人、1000ポイントが125人。外れたユーザーには10万ポイントを山分けで進呈する（上限500ポイント）。

キャンペーンエントリーが必要。

フォーエルで最大100倍還元

10月31日までの期間中、大きいサイズの店「フォーエル」の対象店舗で、dポイントカードを提示し、合計25ポイント以上を貯める買い物をすると、抽選で通常＋最大100倍分がポイント還元される。

特典と当選数は、＋100倍が30人（上限5000ポイント）、＋30倍が250人（上限1000ポイント）。外れたユーザーには10万ポイントを山分けで進呈する（上限500ポイント）。

キャンペーンエントリーが必要。

ふるさとプレミアムで＋20倍

9月30日までの期間中、ふるさとプレミアムではじめてd払いを使って寄付すると、もれなく通常＋20％分が還元される（上限2000ポイント）。

キャンペーンエントリーが必要。

ディノスで最大＋100％還元

9月18日までの期間中、ディノスオンラインショップで1回あたり5000円以上をd払いで購入すると、抽選で通常＋最大100％分がポイント還元される。

特典と当選数は、＋100％還元が60人、＋10％還元が250人。外れたユーザー全員に＋1％還元される。還元上限は1万ポイントまで。

キャンペーンエントリーが必要。

資生堂オンラインストアで最大全額還元

9月14日までの期間中、資生堂オンラインストアで1回あたり5500円以上をd払いで決済すると、抽選で通常＋最大100％分がポイント還元される。

9月30日までの期間中、対象加盟店で合計2000円以上決済すると、2000円利用ごとに1口として抽選に参加でき、毎月抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスや1000ポイントなどが当たる。

キャンペーンエントリーが必要。

ふるさとチョイス、久しぶりでも＋25％還元

9月30日までの期間中、2024年7月28日以降にふるさとチョイスを利用したことがない久しぶりまたははじめてのユーザーが、ふるさとチョイスで1回あたり5000円以上をd払いまたはdカードで寄付すると、もれなく25％分が追加でポイント還元される。還元上限は4000ポイントまで。

また、9月30日までの期間中、d払いまたはdカード決済で、1回あたり5000円以上寄付すると、抽選で最大全額分ポイント還元される。特典は、全額分（最大10万ポイント）、5％分（最大2000ポイント）、0.2％分（最大30ポイント）。

キャンペーンエントリーが必要。

ホクレンSSで＋5％還元

9月15日までの期間中、対象のホクレンSSでd払い（コード決済）すると、決済額の5％分のポイントが追加で還元される。還元上限は1000ポイントまで。

キャンペーンエントリーが必要。

地域のキャンペーン情報

全国の商店街や地域など、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。