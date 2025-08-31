ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ヴィンテージ感×機能性が魅力のラッシュガード【ロキシー】日常もビーチもおしゃれに守る一枚がAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ムラ感のあるヴィンテージ風加工を施した、ナイロン素材のラッシュガードTシャツ。肌触りの良い生地で、涼しくサラリと着られるのが特徴。落ち感があり、被るときにもするんとスムーズに着られます。グラフィックTシャツ感覚でデイリーにも使用できるアイテム。水陸両用、UVカット、速乾、塩素対応。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ナイロン素材にムラ感のあるヴィンテージ加工を施し、カジュアルな雰囲気を演出するラッシュガードとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


水陸両用仕様で、ビーチやプールだけでなくデイリーコーデにも取り入れやすいデザインとなっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


UVカット・速乾・塩素対応機能を備え、夏のアウトドアやウォータースポーツで快適な着心地を保つ。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


肌触りが良く、落ち感のある生地を採用することで、着脱もスムーズでリラックス感のある着用感を実現している。