YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で公開された動画『【100均】今、爆売れ中…‼︎ダイソー&セリア今話題のキッチングッズ・日用品etc….』にて、主婦YouTuberのshinoさんが、今話題となっているダイソーとセリアキッチングッズ便利グッズを実際に使いながらレビューした。

動画冒頭でshinoさんは、「今回は話題のキッチングッズや気になる便利グッズなどを、徹底的に購入品紹介していきたいと思います!」と意気込みを語り、「最近は朝4時に起きてひな人形をようやく出すほど多忙」と家庭でのエピソードも披露。娘さんにも手袋を用意し、100均アイテムで“ひな飾り”もバッチリ演出。

中でも注目は、京都芸術大学とのコラボによる「らくらくラップご飯」。shinoさんは「これ私の理想とする四角かも」「こんなに綺麗になるので、使ってみるとこの綺麗さにはもう感動、感動レベル」と、爆売れ中の機能性の高さに驚きの声。「冷凍ご飯を使う我が家にはちょっと多いけど、綺麗に四角くなる快感はもうたまらない!」と絶賛した。さらに「肉や鶏肉もコンパクトに保存できるし、他の食材にも応用できそう」とアイデアも広げた。

続いてキッチンスポンジや3層スポンジの違い、300円の撥水テーブルクロス、ステンレス半月編み、ガラス製調味料ボトル、ペンシルホルダーなどの実用性についても、「これが100円とは思えないクオリティ」「収納の幅も取らず冷凍保存も楽しくなる」といったリアルな主婦目線のコメントが。「短くなった鉛筆もホルダーで蘇る時代、100均の進化には本当に驚かされる」と生活感あふれる体験談を交えて解説した。

締めくくりには「睡眠が大切だと痛感し、最近は夜9時半や10時に寝て朝4時に起きる生活スタイルを実践中。事前に予定をまとめる朝活もオススメ」と自身のライフハックを明かし、「しのずチャンネルでは今後も100均グッズや主婦の日常を発信していきます!」と読者・視聴者に呼びかけた。

