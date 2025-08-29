ドル円、ユーロ円は今日の高値を一時更新＝NY為替序盤



日本時間午後１０時３３分現在のドル円は１ドル＝１４７．１８円。きょうの為替市場でドル円は１４７円００銭を挟んでの推移となった後、ロンドン市場午後からＮＹ市場朝にかけてドル高がやや優勢となった。



注目された米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は市場予想とほぼ一致。発表直後は、サプライズがなかったことで当初の予想通り９月の米連邦公開市場委員会（

（ＦＯＭＣ）での利下げが実施されるとの思惑から少しドル売りとなったが、値幅はは限定的。その後米株先物時間外が利下げ期待もあって下げ止まりを見せて少し反発したことで、ドル高円安となり、１４７円４１銭の今日の高値を付けている。



もっとも高値からは調整売りが入るなど、一方向の動きには警戒感が出ている。



ユーロドルはロンドン市場午前に１．１６９０まで上昇の場面も、ロンドン午後からＮＹ市場朝にかけてのドル高に押され１．１６５１までと、東京午前に安値を割り込む動きとなった。もっとも東京朝から見て３９ポイントレンジと、大きな動きにはなっていない。



ユーロ円はドル円の上昇もあってしっかり。東京市場昼前後に付けた１７１円２４銭から、直近１７１円８５銭を付けた。



ポンドドルは軟調。東京朝からじりじりと下げた後、ロンドン序盤にユーロポンドでのユーロ買いポンド売り注文が入り、もう一段下げると、ロンドン午後からはドル高にも押されて売りが出る展開。東京午前の１．３５１３から１．３４４６を付けている。



ポンド円はロンドン序盤の下げに１９８円６０銭前後から１９７円９５銭まで売られた。その後ドル円、ユーロ円などの買いに１９８円３０銭前後まで買い戻しが入った。



