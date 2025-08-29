Amazonセールがスタート。これだけはチェックしてほしい注目アイテム20選【9/4まで】
Amazon スマイルSALEが、2025年8月29日（金）から開催中です。飲食料品からガジェット、日用品まで幅広くプライスダウンしている中から、今回は特に注目のアイテムをご紹介。期間限定のお買い得価格なので、ぜひお見逃しなく。

運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g 明治

6,264円 → 4,473円（29%オフ）

スッキリしたクリアな飲みやすさを追求したグレープフルーツ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治

7,128円 → 4,736円（34%オフ）

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

3,802円 → 2,538円（33%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

1,104円 → 900円（18%オフ）

リフレッシュにぴったり。ゼロカロリー・無糖・ノンカフェインの強炭酸水


カナダドライ(CANADA DRY)

【強炭酸】コカ・コーラ カナダドライ ザ・タンサン ストロング ラベルレス 430ml ×24本

1,925円 → 1,325円（31%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

3,360円 → 2,117円（37%オフ）

※クーポン利用で1,905円に

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

2,333円 → 1,609円（31%オフ）

旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」


晴れ風

晴れ風 キリン ビール350ml×24本 [飲食店での取扱い開始]

5,374円 → 4,498円（16%オフ）

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,998円 → 4,498円（10%オフ）

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,800円（26%オフ）

中身が見えて使いやすい。iwaki（イワキ）の耐熱ガラス保存容器 7個セット


Iwaki

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL

3,980円 → 3,582円（10%オフ）

サラッとした洗い上がりのスカルプシャンプー


Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)

2,680円 → 1,540円（43%オフ）

2024発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」


Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、128GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

128,800円 → 95,700円（26%オフ）

USB Type-C端子になった「AirPods Pro（第2世代）」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

39,800円 → 34,141円（14%オフ）

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ


Soundcore

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 12,980円（35%オフ）

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 4,880円（30%オフ）

ペットを部屋に残しても安心。TP-Linkの「見守りカメラ」


Tapo(タポ)

【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証

4,155円 → 2,980円（28%オフ）

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電?省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

9,980円 → 7,980円（20%オフ）

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

8,470円 → 6,180円（27%オフ）

その他のおすすめ商品


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 12,980円（35%オフ）

Amazon

Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

23,980円 → 16,980円（29%オフ）

Jackery

Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応

139,800円 → 76,890円（45%オフ）

アイロボット(IRobot)

【2025 ルンバ（Roomba） Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション (ロボット掃除機) iRobot【水拭き/両用/多機能充電ステーション搭載/自動ゴミ収集/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/G185060】 ブラック

99,799円 → 64,949円（35%オフ）

Braun

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

52,800円 → 31,800円（40%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります